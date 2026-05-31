來稿｜爆旋陀螺復興背後推手——Threads憑什麼成為社交媒體主流？

來稿作者：劉學廉



筆者早前就「爆旋陀螺復興」現象作解構分析，當中了解到爆旋陀螺復興成功就不得不提及Threads上的陀螺迷因之亂。因為Threads上一系列「大人無情虐打親戚小孩」的陀螺對戰影片，勾起大眾對爆旋陀螺的集體回憶，更意外地引發大量成年玩家回鍋參戰，熱潮現象一發不可收拾。但令筆者感興趣的是，Threads究竟有何引人入勝，又為何成功一次又一次帶動不同的社會風潮。



跨階層和跨群體的積極互動

第一，Threads成功以「興趣與行為圖譜」打破了傳統社交媒體由「社交圖譜」建立的同溫層，引發跨階層和跨群體的互動。傳統社交媒體的操作要素建基於「社交圖譜」，即優先推送朋友、追蹤的人、或用戶常停留的內容動態上，用大數據和演算法推斷用戶的偏愛內容，亦經常被他人詬病造成嚴重的「迴音室效應」。然而，Threads在產品設計上則反其道而行，活動機制偏向「興趣與行為圖譜」，將大量未追蹤但具高互動率的異質內容推送到用戶界面；加上Threads主打個體即時分享心情、無壓發文和多元互動轉發貼文，無需建立堅固的人際關係即可進行分享互動，打破傳統的「群體」限制。

事實上，Threads更反映出現代社會對「弱連結」的需求和功能性。傳統社交媒體仍然強調「強連結」的資訊傳播，例如同質的社交圈，傳遞的資訊比較重複和單一，個體難以接收不同階層、文化、或其他領域的訊息。相反，Threads強調人際關係的「弱連結」，強行打破用戶原本封閉的同質同溫層，用戶無須與他人建立任何「社交圖譜」，即可在帖文與不同「群體」進行溝通，加強社會之間的互動性。正以「爆旋陀螺」為例，現時在「爆旋陀螺」帖文上交流的用戶有機會是大學的教授、大學階段的青少年、亦有機會是已投身社會職場的中年人士，真真正正進行一種跨界別接觸，更在互動過程中無形建立一張更具多元性的社會網絡。

新興的「數位公共領域」

其次，Threads大大降低公民討論政策和文化參與的門檻，成功塑造新興的「數位公共領域」。過往，公民透過集會、理性辯論等方法在公共空間參與公共事務，並需要具備一定的「文化資本」才可有效參與。而傳統社交媒體的出現，亦嘗試將公共領域轉移至網絡空間。Threads的出現則進一步對公共領域的規則和條件進行重塑，例如短文字限制、禁止複雜排版、以及「一鍵轉發」等方式，加上網絡空間的便利性，形成低成本、高擴散性的公共討論空間。

更有趣的是，此空間成功得到「文化主流話語權」。過往的文化話語權可能由知識份子、或是社會菁英所壟斷，很大程度上將弱勢或草根文化排斥在主流文化外。但Threads的操作意外地讓相關文化價值繞過傳統媒體的守門人機制，直接進入數位公共領域，並透過病毒式傳播引發社會共鳴和關注，無形中主導了社會的文化話語權。例如「爆旋陀螺熱潮」在Threads上的爆發，原本被主流社會視為的次文化，在沒有任何主流媒介干預下，單憑Threads用戶的「迷因化」敘事與共鳴，成為現今社會的主要潮流。

總括而言，Threads作為新興的社交媒介，一方面成功促進跨階層對話，另一方面則重塑「文化主流話語權」。政府與公民社會有需要了解，當當代公共領域的規則轉變時應如何完善公共管治方式，以回應社會潮流的變化。

作者劉學廉是港九勞工社團聯會（勞聯）社區幹事。



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