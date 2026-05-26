來稿｜關稅戰暫歇——中美確立「鬥而不破」戰略穩定新局

來稿作者：蔡誠



在伊戰泥沼、中期選舉壓力下，特朗普剛結束的訪華，不但坦誠務實，雙方還同意建立「中美建設性戰略穩定關係」。這不但標誌着中美之間格局轉變，近日的「訪華潮」，更是象徵了世界重心轉移與歷史軌跡的轉折。中方接待特朗普的隆重，和在關稅戰佔優下對美的務實合作，給予了美帝國一個體面的終章。習近平主席提出要跨越「修昔底德陷阱」，更是為避免人類自我毁滅，跨越朝代循環、帝國興衰，為人類永續發展找新的出路。



歐美民主體制有先天病

橋水基金創始人達利歐指美國正面對三大困境：先有債務壓縮國家能力、再因政治分裂無法改革、終使國際秩序回歸強權博弈，卻又無法解決，最後或徹底引爆成一場巨大的危機。他又指2026年美國的霍爾木茲海峽危機，就像1956年英國的蘇伊士運河危機，或再被視為一個帝國終結的標誌。然而，達利歐指出的問題在時序上錯了，亦無點出歐美民主體系近年頻發病變，政權紛紛倒台的癥結。

歐美體系國家，是先有殖民、奴隸和侵略，累積了原始資本，提供了物質基礎，才開始建立民主體系。現代民主體系中，誰能給財團或選民帶來利益，便能獲得他們的選票支持，所以民主體制多走向民粹和福利主義。然而當對外搶不動時，對內又因既得利益團體(財團和選民)無法改革和調和時，壓力越過了某一臨界點，帝國便會崩解消散。所以是先有先天政治缺憾，促使國家財政惡化，無以為繼，而選舉制度又令改革進入死胡同，終令體系和秩序崩解。

對美關稅自衛反擊戰暫告一段落

特朗普為解決近39萬億的國債，不改革自強，認真刻苦解決產業、基建、教育等問題，卻還是捨難取易，走上對外掠奪的老路，於去年4月發動關稅戰，以為中國會迅速屈服。結果遭遇中國的堅定反擊，迫得特朗普於去年10月於韓國與習近平主席會面，暫時停戰。

對中國正面進攻不行，美國改在外圍侵擾，如意圖吞併格陵蘭、「50%穿透性規則」、荷蘭安世半導體事件、長實巴拿馬港口被收回、入侵委內瑞拉、偷襲伊朗殺最高領袖等。結果卻在伊朗陷入泥沼，終結了美軍霸權和石油美元。帝國的威懾力和美元信用急遽下降，直接動搖國本。歐洲盟友置身事外、國內通脹急升、中期選舉勢危，最終促使特朗普於今年5月訪華。但上次會面是停戰，今次卻是求和了。對美關稅自衛反擊戰暫告一段落。

解決內部敵人才是特朗普優先項

就像筆者早前撰文所指特朗普政治上的真正優先項是「復仇、掌軍、固權」，解決內在敵人才是他的首要目標。現時因伊戰失利、通脹、愛潑斯坦案等事，其中期選舉戰況岌岌可危。若失去對議會的控制，不但施政將淪為跛腳鴨，可預期民主黨將對其窮追猛打，或刁難預算、或遭受彈劾。若民主黨勝出2028年的總統選舉，以現時美內部政治鬥爭的激烈，和他多次被司法追擊和遇刺，其本人及其家族的生死也難保。當特朗普發現在中國討不到好處，甚至反而受傷後，為了止損，同時亦只有中國能實在地為其提供幫助，他終於轉向務實，訪華求和。

雖然是次會面時間短促，亦無聯合公布，更無簽署儀式。現時傳出的採購合作，估計多是意向多於承諾。但對特朗普來說，已足夠了。藉由其高調宣稱訪華是「美國的力量重返世界舞台」，再以中方的隆重禮儀襯托出自身的地位，賺取政治聲望。而現時傳出的大豆、飛機、稀土等採購亦可作為外交成果，對選民的政治宣傳。

中美建設性戰略穩定關係鬥而不破

是次短暫會面最重要成果不在聯合聲明或採購合同，而在中美雙方均同意構建的「中美建設性戰略穩定關係」：可合作，可競爭，但要管控風險，和平穩定，即「鬥而不破」。和過去不同的是，中方其實一直都抱着這一立場，而美方撞南牆後終於真切地明白了這道理。雙方終於在碰撞後共同有意識地去尋求兩者間的納什均衡。

中國在取得優勢後沒有乘勝追擊，反像過去對外自衛反擊戰一般，達到了戰略目的便適時撤退。但即使如此，在接連受挫、威信受損下，世界也知道了一個事實：那個自冷戰後稱霸全球、說一不二的美利堅帝國走不下去了。

特朗普訪華是全球歷史時刻，這是世界歷史的重要一頁。中國隆禮重信的接待，平等坦誠的表述，有理有節的協商，給美利堅帝國一個體面的終章。

中國按自己的步伐回歸歷史常態

有外國評論奇怪中國為何沒有如過去般克制忍耐，也沒有如歐美般國強必霸，急於取代美國霸主地位。那是因為他們習慣只以幾十年的維度去看趨勢、去看歷史，其實並不理解中國。

華夏文明是四大文明古國中唯一傳承下來的，無論是語言文字、思想文化、大一統意識，上下五千年的積累厚重深沉。中華民族歷經苦難災劫，卻又一次次浴火重生。這令我們看歷史、看世界都是以千年的維度去看，故能立意更高，思慮更遠。

中國在過去二千年，無論經濟、軍事、文化等綜合國力均領先全球。近代百年國恥在數千年的維度中，只是短暫的異常。中華民族終將偉大復興，並回歸至其在歷史和世界應當之常態和位置。

中國的強大只是做回自己

其實現在的中國就如一位擁有五千年文明的睿智的長者，而美國則像一個僅有兩百五十年歷史、正處於焦慮與躁動期的少年，因缺乏歷史沉澱而顯得進退失據。與其在乎少年的撒潑打滾，不如專注於調理治病，自強自立。中國施政以百年為綱、十年為章、五年為計，有自己的時間表，有自己的步伐：我們克制，不是懦弱，只是時候未到；我們強大，不是針對任何人，只是做回自己。

習主席曾說：中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。現在獅子醒了，中國動了，處理一些事情的時間到了，所以會出現中國對美歐日等國發起的制裁、挑釁和關稅戰的自衛反擊和反制措施。

跨越「修昔底德陷阱」避免自我毁滅

就如《易經‧乾卦》：「天行健，君子以自強不息」，建國初期，我們像「初九：潛龍勿用」韜光養晦；改革開放間，則是「九二：見龍在田」、「九三：終日乾乾」，心存警惕，奮發圖強。九三閱兵後，我們是「九四：或躍在淵」，進退有度，自立自持。在未來，如「九五：飛龍在天」，我們探月、問天，我們的征途是星辰大海。

在經歷百年磨難、千年沉澱，我們反思世界、歷史和人類文明進程，我們要跳出治亂興衰的朝代循環，不走「上九：亢龍有悔」、窮兵黷武、帝國崩潰的老路，不能讓人類像「25號宇宙」實驗般走向自我毁滅。我們要為全人類找出一條新出路。

所以習主席提出要跨越「修昔底德陷阱」，要與美利堅合眾國一起，避免因自我預期而走進自毁迴圈。同時，中國要引領人類命運共同體走出一條不同於過去千年的新路：一個和平、安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。我們的征途是星辰大海，是人類長遠存續，是跨越星際的未來。

為政以德共建人類命運共同體

中國「一帶一路」和「人類命運共同體」倡議等都是要走一條和西方殖民剝削不同，共榮共生的增量發展模式，故得到全球南方的普遍支持。中國作為負責任大國，言而有信，政策穩定，以德服人。在現時全球地緣衝突不斷、經濟陷入困境、海峽遭遇封鎖的局勢下，中等國家都尋求得到中國的支持以穩定局勢。

而聯合國五常中，四常都已在短短半年內訪華。G7中除日本、意大利外，美、法、英、德、加領導人均已訪華。美國來華，為關稅戰求和而獲體面；俄羅斯訪中，為求安全而續簽條約；世界各國紛至沓來，紛紛尋求合作、安全和穩定。子曰：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之。」

自特朗普第二任期以來的「訪華潮」證明，中國已獲得多國的認可，是世界動蕩不安中不可或缺的穩定器。此間得失，不在於個別採購訂單或聯合聲明，而是全球力量重心和趨勢的根本改變。這不是中國刻意爭取而來，而是當實力、影響力、信譽達到某一水平時，桃李不言，下自成蹊，各國爭相訪華便自然而然的發生了。

當中國就氣候變遷、糧食安全、新能源發展、新質生產力革新、星空探索等關乎全人類未來的議題努力時，早已跳出西方那套以己度人、國強必霸、以殖民剝削為根本的思維。中國對人類發展做出貢獻而不居功，自強而不稱霸，世界多極發展，彼此平等尊重，和諧共處，便是《易經‧乾卦》所說的「用九：見群龍無首，吉」，這才是人類跳出治亂循環、帝國興亡，向着永續發展的正確方向。

中國將立於世界民族之林

特朗普是次訪華將會是外交史上濃墨重彩的時刻，是中國，也是世界格局、全球歷史的重要轉折點。

此時回望過去，自1842年鴉片戰爭始，中國經歷百年國恥，十四年抗戰、亡國滅種之危，中國脊樑幾被打斷；新中國成立後再飽受列強封鎖、排擠、挑釁，甚至開戰，至今184年。這百多年間，多少志士捨生成仁，前仆後繼，才有如今的和平和穩定；現在又有多少仁人無怠無懈、盡職盡責，才有如今的尊嚴和發展。

長夜將盡，大日東升，中國經過艱苦卓絕的奮鬥，終屹立於世界民族之林。然而，我們的征途還未完結，那是星辰大海，那是人類的永續發展。夢想的道路不會是坦途，唯有砥礪前行，方能共赴星海。

作者蔡誠從事公共關係行業多年，是公關顧問機構創辦人。



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