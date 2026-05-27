來稿｜香港醫改陣痛——如何保障市民基層醫療與醫科生就業？

來稿作者：梁禮賢醫生



香港公營醫療收費改革實施以來，在社會引起廣泛討論。縱使這項改革旨在調整資助架構，精準投放資源，加強保障「貧、急、重、危」病人的醫療需求，但由於政策牽涉面廣，無可避免地在落實初期帶來一些調整期的挑戰。適逢本年度的《財政預算案》中，有關醫療的撥款討論相對聚焦，不少立法會議員在審議時均主動提及醫療改革，相關的理性探討亦延續至5月份的衞生事務委員會，足見各界對醫療發展的重視。



「邊緣」患者會否看不起病？

醫療改革本意正確，但在執行層面必然會引發連鎖反響。除了筆者早前撰文提及，部分病人因應急症室收費調整而選擇自行到藥房購買藥物外，議員陳凱欣亦引用政府數據，指出部分基層病人因經濟考量而減少領取藥物；議員陳克勤同樣關注藥費及專科門診收費對市民的實際影響。雖然當局已在不同場合作出說明，但業界與民意代表的質疑，無非是擔心部分「邊緣」患者因經濟壓力減少覆診，從而影響慢性病的控制成效。

另一邊廂，立法會衞生事務委員會的討論中，議員則普遍關注改革的配套措施是否到位。不少議員雖支持精準投放資源、保障弱勢的方向，但同時指出政策在推出前的公眾諮詢及過渡安排仍有優化空間，並期望當局能提供更多具體的臨床與營運數據，以實證證明改革的長遠成效。

醫療就業市場會否受影響？

與此同時，醫療體制的急速轉變，加上香港目前充滿挑戰的經濟環境，令醫療衛生界的新畢業生感到憂慮。在現時經濟放緩及公共財政審慎的氛圍下，公營醫療機構在資源調配與人手招聘上難免更為謹慎。這批本地培育的生力軍，除了面對前線工作環境轉變的壓力外，亦深切關心公共財政壓力會否傳導至就業市場，進而影響長遠的職涯規劃與入行機會。

事實上，這並非民意代表首次對醫改提出意見。醫改方案出爐之初，已有聲音建議應做好更全面的諮詢與配套設施。過去，部分持份者曾直言政策與前線期望存在落差，而當局的解說亦予人較為強硬的印象。由於收費調整屬於行政機制，社會各界往往期望政府在掌握主導權的同時，能展現出更具包容性的施政風範，廣納民間智慧。

應出台政策緩解改革陣痛

筆者非常欣賞醫務衞生局局長的魄力與行動力。醫療改革並非新課題，過去多年雖然討論不斷，但真正大刀闊斧推動者不多。今次當局敢於在經濟復蘇期推出收費調整，確實需要面對不小的政治決心與社會輿論，這份推動體制轉型的魄力值得肯定。

不過，改革初期的陣痛，正正提醒我們配套措施仍有相當的完善空間。事實上，不少議員與業界的建議非常務實，例如自動豁免領取「長生津」長者的相關費用、將照顧者津貼領取者納入豁免範圍、大幅簡化目前繁複的資助申請程序，以及增加夜診名額等。在當前經濟不確定性較高的情況下，這些優化措施不僅能直接紓緩基層市民與「邊緣中產」的經濟痛點，更能有效減輕前線醫護、行政人員以及剛入職新畢業生的工作與心理壓力。確保公營醫療系統有穩定的資源吸納本地新人，讓他們在具備安全感的環境下適應前線工作，值得政府認真考慮並盡快落實。

政策執行應注重以人為本

議員所反映的，確實是市民大眾的真實聲音——尤其在通脹壓力下，不少「邊緣」中產或基層家庭真切面對着生活開支的權衡。這些聲音不應被簡單視為對改革的阻力，而是幫助當局及早察覺政策盲點、優化制度的寶貴參考。因此，當局在面對不同意見時，大可不必急於駁斥，而宜以開放的胸襟視之為完善政策的契機。

如今香港人口老化越趨嚴重，65歲及以上長者人口持續上升，未來十年的醫療需求勢必大幅增加。若公營系統不進行制度與財務上的改革，資源將難以為繼。因此，改革方向無疑是正確的，但執行上必須更注重「以人為本」的施政理念。

當局應開展更充分公眾討論

值得欣慰的是，政府承諾每兩年就醫改進行一次檢討。這兩年將是關鍵的觀察期，屆時可清楚檢視政策成效與需要補足的群體。筆者期望當局能以開放、溫和的態度，在2028年前展開充分而具建設性的公眾討論。特別是在考量宏觀經濟環境的雙重影響下，當局應將「本地醫療人才培育與就業保障」納入長期檢討範圍，多聆聽業界及新一代醫護的聲音。

醫療改革從來是長跑，而非短線操作。唯有平衡「可持續發展」與「市民可負擔性」，並重視本地專業人才的傳承，才能讓這場改革真正成為香港醫療體系的轉型動力，保障全港市民的健康權益。

作者梁禮賢是放射科醫生。



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