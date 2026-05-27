園遊．杏林｜認住18285及18286字頭　識別公立醫院診所來電更方便

園遊．杏林｜李立業醫生



大約30年前，接聽來電仍屬於「開盲盒」的通訊年代。由於當時還沒有來電顯示號碼（Caller ID）技術，每一通電話響起，都要憑話筒裡頭的聲線來猜猜來電者是何許人。直至1996年底，固定及流動電話來電顯示號碼服務正式引入香港，為大眾帶來許多方便。



時至今日，各式各樣、不同名目的來電越來越多。有推銷借貸的，有假冒政府機構的，有「猜猜我是誰」的，相信讀者已不陌生。有的接聽不到一秒便「一接即掛」，有的甚至瞄了一眼來電顯示，看見2字頭或3字頭的來電，便乾脆拒接。這類推鎖、詐騙電話實在讓人不勝其煩。有不少人選擇一律拒接，甚至將來電號碼加入黑名單。但有時候，可能因此錯過了正常來電，例如子女學校來電、預約餐廳來電等，甚至是一些十分重要的來電。

過往曾有不少醫院同事向筆者無奈反映：「打了十多通電話都被掛線，找不到患者，怎麼辦呢？」亦有網民分享經歷，差點錯過急症室來電；只差一點點便抱憾終生。這些都是醫護人員不願遇上的情況。

由5月26日起，醫管局轄下各公立醫院和診所會陸續轉用18285或18286字頭的新來電顯示號碼，預計六月底完成，希望方便市民更容易識別來電，減少拒接情況。（醫院管理局圖片）

為方便市民容易、清楚識別醫管局的來電，由昨日 (5月26日) 起至六月底，公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構及醫管局總辦事處會陸續轉用一組介乎1828 500至1828 599或1828 600至1828 699的特別來電顯示號碼。有別於一般八位數字號碼，醫管局的新來電號碼只有七位數字。筆者鼓勵大家，特別是經常使用公立醫院或診所服務的市民，將新的來電顯示號碼儲存至手機通訊錄，或加入「白名單」內，那就更安心了。

醫管局轄下四個運作單位，已於昨日 (5月26日) 率先改用新來電顯示號碼，包括舂磡角慈氏護養院、戴麟趾康復中心、香港紅十字會輸血服務中心，以及牛頭角賽馬會家庭醫學診所。這四間運作單位的服務規模相對不算大，好讓我們檢視實際運作情況，確保運作穩定暢順後，再陸續為其餘公立醫院和診所等轉用新的來電顯示號碼。

市民要留意，所有18285或18286字頭的號碼只會用作醫管局撥出的來電顯示用途，協助大家識別來電。如果回撥來電號碼，一般只會聽到電話錄音提示，告知來電是由哪一間公立醫院或診所撥出，如有需要，職員稍後會再聯絡；該撥號不會接駁至相關公立醫院或診所。至於致電醫管局轄下各運作單位的電話號碼仍維持不變，市民可瀏覽醫管局網頁查看相關致電號碼。

另外，基於運作需要，部分診所仍保留使用直線電話；而有個別服務，例如非緊急救護運送服務、外展服務等，由於工作性質需要，職員會以手提電話聯絡市民，這類來電均不會顯示18285或18286字頭。

筆者希望市民不要鬆懈，若接到來歷不明的來電，切記要保持警愓，千萬不要提供任何個人資料。醫管局如需聯絡市民，一般會透過職員親自致電，並提供相關資料以核實身分。市民若懷疑遇到詐騙電話，應馬上向警方求助。

作者李立業醫生是醫院管理局總行政經理 (聯網運作) 。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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