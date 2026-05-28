來稿｜3.7%的低失業率下　市民為何仍「搵工難」？

來稿作者：梁名峰博士



在宏觀經濟學中，數據往往被賦予近乎權威的地位。根據政府統計處早前（5月19日）公布的最新數據，經季節性調整的失業率由2023年約2.9%的疫後低位，至今僅溫和回升至3.7%。在傳統政策語境與教科書的理解中，低於4%的失業率一般被視為接近「全民就業」，象徵着一個看似穩健而健康的勞動市場。然而，這種穩定的數字，卻與不少市民對「搵工難」的實際感受形成明顯落差。



在同一時間，另一組反映畢業生就業市場的數據顯示，本港大學畢業生的正職職位空缺由2021年第四季約15,000個，跌至去年同期約7,500個，跌幅約50%。針對這一現象，有意見認為，人工智能應用的普及與自動化趨勢，或已逐步取代部分傳統入門職位，對就業市場造成影響。這些變化顯示，即使整體失業率維持低位，就業市場內部的機會結構，可能正面對挑戰。

「失業職缺比」對「AI職代職缺論」的啟示

就上述現象，本土研究社於5月17日在Facebook發表的貼文，引用「失業職缺比」作為觀察指標，即衡量勞工市場中「多少人競爭一個職位」。相比單一的失業率，這一指標同時反映職位供應與求職人口，因而更能體現市場的實際競爭壓力。數據顯示，在2018年疫情前，香港的「失業職缺比」為1.27，而至2025年則升至2.1，明顯高於其他經濟體，例如新加坡由疫情前的約0.75，上升至疫後約1.03，仍接近供求平衡水平。

文章指出，若人工智能已廣泛衝擊勞工市場，相關趨勢理應在不同經濟體中普遍出現；然而，實際上「失業職缺比」明顯上升的情況，卻主要集中於香港，因而引發對本地結構性因素的關注。在進一步分析中，文章亦探討外來勞工輸入與上述現象之間的關聯性，並指出若干較多輸入外勞的行業——包括地盤工人、住宿及餐飲服務、零售，以及運輸、倉庫、郵政及速遞等——其「失業職缺比」上升幅度尤為顯著，反映相關工種的求職競爭更趨激烈。基於此，文章建議可參考「失業職缺比」等指標，以作為調整外勞政策的參考依據。

香港疫後勞工市場規模的轉變

無論採用「失業職缺比」或其他指標觀察，均可見在社會與經濟結構轉變之下，失業率作為監察勞工市場狀況的功能已逐漸減弱。筆者於去年在HK01的一篇文章《領綜援必須做義工？論香港責任福利討論的失焦》中亦曾指出，「低失業率只是勞動人口的減少比勞動市場收縮得更快而已。」

在疫情爆發前，以2019年全年計，香港15歲及以上的勞動人口（不包括外籍家庭傭工）為3,659,300人（勞動參與率為58.6%）。至疫情結束前夕（即2022年尚未受高才通計劃及擴大外勞輸入政策影響），該勞動人口下降至3,458,900人（勞動參與率為56.1%），較2019年減少200,400人，跌幅約為5.5%。其後至2025年期間，在高才通計劃、各類外勞輸入措施及人口遷移等因素影響下，相關勞動人口微升至3,465,700人；但勞動參與率則進一步下降至54.6%。與2019年相比，勞動人口仍減少約193,600人，跌幅約為5.3%。

如果將撇除公務員後的各行業從業人數與職位空缺數目合併視為「總職位數」（即總就業機會），則2019年第一季的總職位數為2,953,851（從業人數2,874,272人，加上職位空缺79,579個；職位空缺率為2.7%）。到了2023年第一季，總職位數下降至2,797,567（從業人數2,719,816人，加上職位空缺77,751個；職位空缺率為2.8%）。至最新數據（2025年第四季），總職位數進一步回落至2,761,634（從業人數2,710,182人，加上職位空缺51,452個；職位空缺率為1.7%）。與2019年第一季相比，總職位數減少192,217個，顯示勞工市場整體規模出現收縮。

上述兩組數據僅屬粗略比較，並不能直接用作相減。原因在於，15歲及以上的勞動人口（不包括外籍家庭傭工）包含公務員，而「總職位數」（即總就業機會）則排除了公務員；此外，用於計算總職位數的相關數據亦並非來自同一季度（例如未能取得2026年第一季的數據）；而季度之間的總職位數本身亦會出現一定波動，因此需要審慎解讀。

儘管如此，相關數據仍可反映若干重要趨勢。例如，由疫情前（2019年）至尚未實施高才通計劃及擴大外勞輸入政策之前（約2022年），15歲及以上的勞動人口（不包括外籍家庭傭工）減少約200,400人；與此同時，在大致同期內，香港的總職位數亦減少約156,284個。這顯示在勞動人口減少的同時，勞工市場的職位需求亦同步收縮，整體而言，市場規模出現萎縮。雖然目前缺乏更細緻的數據以進一步拆解勞工市場的結構變化，但從最新數據可見，2025年的職位空缺率為1.7%，反映職位空缺比例已回落至較低水平，「有工無人做」的情況或已大致緩解。

輸入外勞對失業率的解讀影響

再次強調，上述數據僅屬粗略分析，但已反映香港就業人口結構正在轉變，當中包括高才通人才及外勞比例有所增加。失業率的計算方式為「失業人數÷勞動人口」。在引入外勞的情況下，由於外來勞工大多以就業身份進入市場，會直接增加勞動人口中的就業人數，理論上有助壓低失業率。然而，實際情況卻未必如此。自2024年1月失業率升破3%後，其後持續回升，至近期已達3.7%，同時勞動參與率仍呈緩慢下降趨勢。這顯示，即使在輸入外勞及人才的背景下，本地勞工市場的整體就業情況並未明顯改善，甚至可能反映出結構性壓力正在累積。

作者梁名峰，社會學哲學博士，從事政策研究及社會影響力評估工作多年。



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