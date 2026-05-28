來稿｜華為晶片「韜定律」背後——藏着中國「換道超車」創科密碼

來稿作者：高松傑



長期以來，全球半導體產業在「摩爾定律」的單一維度下蒙眼狂奔，試圖通過無限縮小晶體管尺寸來壓榨性能。然而，當製程挺進3納米甚至更微小尺度，物理極限已近在眼前，傳統意義上的競賽實際上已走入死胡同。正是在這樣的行業瓶頸期，華為正式推出了「韜定律」，以「時間縮微」替代「空間縮微」——通過邏輯折疊、全棧軟硬晶片協同，從通信時延維度重新定義晶片性能。這不僅是一條技術新路，更是一場底層邏輯的革命。但故事遠不止於此。如果我們把視線從一顆晶片拉高到一個國家的發展全局，會發現相同的邏輯正在更大尺度上展開。從改革開放到高鐵崛起，從移動支付到北斗系統，從人工智能到中國式現代化，筆者認為，貫穿始終的一條主線是：真正的顛覆，從來不是沿着既定賽道的追趕，而是重新定義賽道、進行系統性重構。



晶片領域換道超車

傳統晶片競爭糾結於5納米、3納米的標籤，本質是在物理空間裏「螺螄殼裏做道場」。這條路不僅面臨量子隧穿效應的物理極限，更受制於極紫外光刻機等「卡脖子」環節。繼續硬碰硬，只會事倍功半。

華為的選擇是跳出這條賽道，提出半導體領域新理論與發展原則「韜定律」。其核心在於，不追求晶體管更小，而是追求系統響應更快——通過重構系統互聯協議、壓縮信號傳播時延，實現性能的等效飛躍。數據顯示，過去六年華為已量產381款相關晶片，驗證了這條路徑的可行性；預計到2031年，其等效密度將達到傳統1.4納米製程水平。筆者認為，這意味着中國晶片產業第一次從規則的追隨者變成了規則的定義者。評價晶片的標準，不再是納米數，而是系統實效——這便是「換道超車」的真正含義。

從追趕者到定義者

如果你覺得晶片領域的故事是個案，不妨看看這些我們耳熟能詳的名字。

高鐵是最經典的註腳。傳統高鐵技術長期被日本、德國、法國壟斷。如果沿着「引進消化吸收」的老路慢慢爬，可能到今天仍在追趕。但中國以龐大國內市場為籌碼，集中引進、全面消化、迅速自主創新，並建立起全球最完備的產業鏈和運營體系。如今，中國高鐵運營里程佔全球三分之二以上，不再是追趕誰，而是定義着行業標準。

移動支付則是另一個維度的重構。信用卡體系是西方數十年建立的金融基礎設施。如果按部就班，中國需要從發卡量、POS機覆蓋率一點點做起。但支付寶和微信支付直接跳過這套體系，依靠移動通信網絡和二維碼技術，讓街邊小販一步跨入數字支付時代。筆者認為，這恰是一個絕佳的隱喻：不拼誰的信用卡體系更發達，而是建立全新的數字支付網絡——這又是一次規則的重新定義。

北斗系統亦如此。全球範圍內，能獨立建成衛星導航系統的只有中美俄，但真正將應用深度融合進物流、農業、交通、防災等行業的，中國獨樹一幟。航天與空間站更是極具說服力的案例。中國曾被排斥在國際空間站項目之外，面對技術封鎖，沒有在既定框架內乞求入場券，而是從頭搭建自己的載人航天體系。從神舟飛船到天宮空間站全面建成，從嫦娥探月到火星探測，再到嫦娥六號實現人類首次月球背面採樣返回，筆者觀察到，中國航天走的是一條完全獨立自主的系統工程之路。如今，天宮空間站已成為太空中唯一的國家級實驗室，各國航天員紛紛學習中文以便參與合作——規則的定義權，悄然易手。

「換道」思維讓中國掌握主動權

軍事武器領域的邏輯如出一轍。長期以來，高端軍工技術被少數國家嚴密封鎖。但從高超音速導彈到隱身戰機，從電磁彈射航母到無人作戰系統，中國軍事科技的躍升並非依靠單一武器平台的模仿追趕，而是得益於整個國防工業體系的系統性突破。筆者認為，這背後的核心密碼在於：不與對手在傳統對稱領域進行消耗戰，而是通過「非對稱」思維和體系化作戰能力，重新定義現代戰爭的規則。正如晶片領域不以納米數論英雄，軍事領域也不再以單純的裝備數量比高低，而是以信息化、智能化、體系化的綜合作戰效能為衡量標準。這種「換道」思維，讓中國在維護國家安全的關鍵領域掌握了主動權。

無人機領域，大疆佔據全球消費級市場70%以上的份額，靠的不是單項技術，而是把飛控、雲台、圖傳、影像系統全部打通的一體化平台。人工智能和機器人則以應用驅動、場景為王，在製造、物流、城市管理等領域積累了大量落地經驗。

系統重構思維創造大國神器

筆者觀察到，這些領域無一是單點技術的突破，統統是體系化的崛起。它們共同指向一個規律：當後發者跳出既有賽道，從系統重構的維度思考問題，就能變軌進入新的競爭空間。

更令人驚嘆的是，這種「系統重構」的思維不僅存在於國家戰略與尖端科技之中，更已滲透進普羅大眾的日常生活。近年來風靡全球的中國各類生活創意神器，便是最生動的註腳。從能瞬間摺疊成手機支架的信用卡大小金屬片，到集充電、照明、取暖於一體的多功能露營裝備；從解決「最後一公里」出行痛點的便攜電動滑板車，到讓廚房小白也能輕鬆做出一桌好菜的智能料理機——筆者認為，這些看似不起眼的小發明，背後藏着同一種思維方式：不滿足於在既有產品上做微小改良，而是從用戶真實場景出發，對功能進行跨界整合與系統重構。一把普通雨傘，加上反向收攏和LED照明，就解決了雨天出行的一系列連鎖痛點；一個普通背包，加上太陽能充電面板和防盜設計，就變成了數碼游牧民族的移動工作站。這些「神器」的誕生，本質上是億萬中國人將「換道超車」的宏大邏輯，內化為日常生活裏的創造性實踐。

「十五五」109項重大工程

將這套邏輯上升到國家戰略層面，就是「中國式現代化」及「十五五」規劃的109項重大工程。

中國式現代化有五個鮮明特徵：人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質與精神文明協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路。筆者認為，值得特別注意的是，每一個特徵都在對西方傳統現代化模式進行「系統性替代」——不是先污染後治理，而是綠色轉型；不是貧富懸殊，而是共同富裕；不是殖民擴張，而是和平發展。

貫穿這一切的主線是「高質量發展」：不是拼規模拼速度，而是讓創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態。正如領導人所指出的，推動高質量發展的核心在於加快實現高水平科技自立自強，積極發展新質生產力。「十五五」規劃建議更是將高質量發展確立為必須遵循的核心原則。

而109項重大工程，就是把這一頂層設計變成「施工圖」的總抓手。它們涵蓋六大領域：

引領新質生產力的28項：集成電路、具身智能、商業航天、量子科技、可控核聚變——瞄準的不是追趕，而是定義未來產業的標準與話語權。

現代化基礎設施的23項：水網、電網、算力網、新型通信網、城市管網、物流網「六張網」協同推進，「八縱八橫」高鐵網即將基本建成——打的是系統性效率的底子。

保障和改善民生的25項：教育、醫療、養老、托育，落的是「人」這個根本——高質量發展最終要回答「一切為了什麼」。

綠色低碳轉型的18項：單位GDP碳排放持續下降，證明發展和環保可以雙向奔赴。

城鄉融合發展的9項：高標準農田到城市更新，助力共同富裕。

重點領域安全保障的6項：糧食、能源、產業鏈安全，築牢底線。

筆者認為，這109項工程彼此交織、協同發力，恰如「韜定律」中的全棧軟硬晶片協同——不是單點突破，而是系統推進。這正是中國式現代化有別於其他發展模式的關鍵所在。

跳出舊賽道定義新規則

改革開放讓8億人脫貧，建成全面小康——人類減貧史上的奇蹟。高鐵網、移動支付、北斗、無人機、AI、空間站——無數領域顛覆了世人的認知。今天，華為用「韜定律」改寫晶片規則；明天，更多領域的「換道超車」正在孕育。而億萬普通中國人手中的創意神器，也在無聲地訴說着同一個道理：當一個民族掌握了「系統重構」的思維密碼，創新便不再是實驗室裏的專利，而成為全民的本能。

筆者堅信，這些奇蹟的背後，長出了一整套讓奇蹟複製的制度框架和路徑體系。從「韜定律」一顆晶片的時間革命，到109項重大工程的系統佈局，從太空中的天宮站到街頭巷尾的創意小物，中國在做的始終是同一件事：跳出舊賽道，定義新規則，用系統之力打開新的發展空間。

國際社會已經在關注。德國《世界報》指出，「十五五」規劃將決定未來幾年中國的投資流向與產業佈局，產生「全球性影響」。對中國而言，這意欲着一批萬億級的新市場、新機遇；對世界而言，尤其在高質量共建「一帶一路」框架下，這將為全球南方國家提供切實的發展支持。

投資中國就是投資未來

這也解釋了為什麼踏入5月，北京進入繁忙外交季。短短一周內，美俄元首前後腳到訪。隨後，塞爾維亞總統武契奇、巴基斯坦總理夏巴茲也相繼來訪。據媒體統計，加上此前訪華的法國總統馬克龍、英國首相斯塔默，中國半年內迎來聯合國安理會其他「四常」的領導人，G7國家領導人除了日本也全都來訪。此外，還有越共中央總書記、國家主席蘇林，阿聯酋阿布扎比王儲哈立德、莫桑比克總統查波等。中國幾乎每天都鋪着紅地毯，迎接那些尋求更穩定發展環境的外國政要。從發達國家到發展中國家，「到中國去」成為共同選擇，因為與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。

筆者最後想說，當14億人口的國家下定決心走一條新路，奇蹟便不再是偶然的爆發，而是制度化的產出。從適應規則，到參與規則，再到創造規則——這是一條艱難但不可逆的躍升之路。中國正在這條路上穩步前行，而奇蹟，只會不斷發生。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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