我的九龍城丨啟德年輕家庭激增致托嬰失衡　倡增外傭扣稅減負

來稿作者：梁婉婷



近年來，香港政府高度關注人口低生育難題，圍繞減輕家庭育兒負擔、提升市民生育意願，推出一系列全方位支援與稅務優惠政策，涵蓋稅務減免、住房優先、育兒服務、現金獎勵多個維度，成效逐步顯現。



稅務支持方面，政府先後推出居所按揭利息或租金額外扣稅、輔助生育醫療開支扣稅，同時提升子女基本免稅額，並於子女出生年度增設額外免稅額，切實減輕在職家庭稅務負擔；民生福利方面，推出公屋「家有初生優先配屋計劃」、居屋「家有初生優先選樓計劃」，縮短初生家庭輪候居所時間；同時持續擴充育兒服務資源，增加幼兒照顧服務名額、將學前兒童課餘託管服務覆蓋全港18區、擴大政府醫療輔助生育服務名額，更設立2萬元新生嬰兒獎勵金。這些措施全方位為年輕家庭減壓，切實增添生育誘因，逐步構建基礎性的生育友好社會環境。

九龍城嬰兒暫託服務供需失衡

作為九龍城區區議員，筆者密切關注區內人口結構變化與育兒民生需求。隨着啟德新區住宅項目相繼落成入伙，該區已成為九龍城區人口增長最為顯著的板塊，人口結構與傳統老化舊區形成鮮明對比。大批年輕家庭陸續遷入，區內嬰幼兒人口數量持續攀升，由此帶來的育兒配套服務缺口問題日益凸顯。其中0至2歲嬰幼兒日間託管服務供需失衡問題，已成為區內在職家庭最迫切的民生痛點。

當前九龍城啟德新區配套嬰幼兒託管服務嚴重缺位，區內並無足夠對應日間託嬰名額，滿足龐大的年輕在職家庭需求。區內雙職家長長期面臨「託育無門」的困境，在缺乏就近託育選擇的情況下，只能被迫跨區前往紅磡、旺角、深水埗、觀塘等鄰近區域輪候公共託嬰服務。但現實情況是，傳統市區原有託育資源長期處於飽和狀態，本地居民輪候託育名額已然難度極大、周期極長；啟德新區大量新生育兒家庭持續加入跨區輪候隊伍，進一步稀釋原本緊缺的跨區託育資源，直接拉長整體輪候周期，不僅加劇啟德家長育兒壓力，更引發九龍城區及毗鄰多區託育資源競爭加劇、育兒負擔雙重上升的連鎖負面效應，讓眾多在職家庭陷入「想生不敢生、生育無人帶」的兩難困境，也大幅削弱現有鼓勵生育政策的實際成效。

倡增外傭稅務減免政策

面對區內託育資源缺位、在職家庭育兒照料無門的現實難題，除政府需加快在啟德新區規劃增建公營託嬰中心、增撥0-2歲嬰幼兒日間託管專屬名額、填補區內育兒服務空白之外，更應針對香港雙職家庭的普遍需求，新增雙職家庭聘請外籍家庭傭工（外傭）專項稅務減免政策，作為公共託育資源不足的重要補充。現階段，區內絕大多數雙職家長，只能依靠聘請外傭照顧嬰幼兒、打理家務，才能兼顧全職工作與家庭育兒，但外傭僱傭開支並未納入稅務扣除範圍，給家庭帶來沉重長期經濟壓力。

因此，政府應針對育有年幼子女的雙職家庭，將合規聘請外傭中介費用、外傭薪金、保險及簽證等必要僱傭開支，設立定額專項免稅額，切實減輕在職家庭額外育兒人力成本。此項措施可精準彌補公共託育服務供不應求的短板，有效緩解啟德新區乃至全港雙職家庭育兒壓力，進一步完善政府鼓勵生育政策，減輕年輕家庭負擔，從而提高市民的生育意願。

作者梁婉婷是九龍城區議員。



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