來稿｜從林志玲拒任文策院董事　看台灣藝人的「兩岸生存學」

來稿作者：田暢



台灣藝人林志玲近日宣布，不承接台灣文化部轄下的半官方機構「文化內容策進院」（簡稱「文策院」）的「董事」職務，理由是「未曾想到這個稱謂的重量，比想像中沉重很多很多」，希望避免更多「非事實的揣測和誤解」。原本一項看似普通的文化機構人事安排，卻迅速演變成兩岸輿論場上的政治事件，也再次折射出台海氛圍持續緊繃下，台灣藝人所面臨的身份與市場困境。她的解釋，實際上已經點出問題核心：如今在兩岸關係高度敏感的背景下，文化職位早已不只是文化職位。



文策院被視為「文化台獨」的政治工具

台灣文化部此前邀請林志玲出任文策院董事，希望借其國際知名度與娛樂產業經驗，提升台灣文化內容產業的國際影響力。由於林志玲長期在大陸發展事業，同時其丈夫黑澤良平來自日本演藝圈，外界開始討論她是否會因此被大陸市場「貼標籤」。

所謂「文策院」，是蔡英文政府時期成立的重要文化機構，全名為「文化內容策進院」，性質類似半官方文化產業平台，主要任務包括影視、出版、IP輸出、國際合作及文化融資等。它既承擔文化產業扶植功能，也被視為台灣「文化軟實力戰略」的一部分。但兩岸關係緊張，它也被大陸方面視為民進黨當局推行「文化台獨」、煽動「抗中保台」的政治工具，尤其因資助《零日攻擊》等被指歪曲歷史、渲染「大陸威脅」的作品而備受爭議。

值得注意的是，林志玲宣布退出後，國台辦並未採取強硬批評口吻，而是延續近年來一貫的「柔性統戰」表態邏輯。大陸官方釋放的信息相當明確：大陸仍歡迎台灣藝人在大陸發展，也願意將文化交流與政治切割處理，但前提是不能觸碰「台獨」相關政治紅線。

台灣藝人已有「風險判斷機制」

過去內地面對台灣藝人爭議時，往往容易形成民族主義輿論裹挾，甚至演變為「表態壓力」。但近兩年，內地顯然更傾向於維持「爭取中間群體」的策略，不願輕易將台灣演藝人士整體推向對立面。尤其在民進黨長期執政、兩岸官方溝通停擺情況下，內地更希望維持民間文化交流這條渠道。換句話說，內地並不希望出現「全面封殺台灣藝人」的局面，而是希望透過市場與輿論形成一種「自我邊界感」。

林志玲這次迅速辭任，某種程度上也體現出台灣藝人如今已形成高度成熟的「風險判斷機制」。如今，兩岸政治氣候已經不同於十年前。過去藝人可以在兩岸之間保持模糊空間，但如今無論接受職位、發表言論，甚至轉發節慶祝福，都可能被放進政治顯微鏡下審視。

在台灣內部，「親中」標簽同樣可能造成輿論風險；而在內地市場，是否與「台獨」保持距離，也越來越成為商業合作的重要考量。於是，不少台灣藝人逐漸採取「去政治化」策略：少談立場、多做公益、強調文化交流，而避免捲入官方色彩濃厚的公共事務。

林志玲的處理方式，正是這種「避險邏輯」的典型體現。她沒有公開批評文策院，也沒有對大陸輿論表達不滿，而是以「避免誤解」為理由退出，盡量把事件維持在低政治衝突層級。這種高度克制的危機處理，本身已經說明，兩岸文化空間如今正在變得越來越狹窄。

當一個文化機構董事職位，已經足以影響藝人在另一岸的市場處境；當藝人的每一個選擇，都必須提前評估兩岸輿論與政治後果時，說明兩岸關係的政治張力，早已深入娛樂產業與文化領域。對許多台灣創作者而言，參與官方文化項目本意可能是產業貢獻，卻在政治放大鏡下變得沉重。民進黨當局仍未放棄「台獨」，大陸則劃出的「文化台獨」紅線，此次林志玲事件表面上是職位選擇，卻折射出兩岸文化生態正在發生的深層變化。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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