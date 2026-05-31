來稿｜特朗普訪華——緩和中美關係　有利國際局勢

來稿作者：陳文坪



美國總統特朗普於5月13日對北京進行國事訪問，在三天的行程中，獲得中方的最高禮遇。如空軍一號抵達北京首都機場後，中方派出國家副主席韓正等高官的迎接；車隊來到北京街道入住酒店時，大批民眾在街道兩旁駐足圍觀，如同歡迎特朗普的來訪；在北京人民大會堂廣場舉行歡迎儀式時，數百位學生組成的歡迎隊伍在特朗普面前歡歌起舞。還有，習近平引領特朗普參觀北京中南海花園，這是外國領導人少有的機會等等。



特朗普二度訪華，少了上次的「霸氣」， 這次多了點「和氣」。不但開心不已，他也不吝誇獎中國國家主席習近平一番，說他是一位「偉大的領導人」。像特朗普這樣的「特式」人格，過去對外國領導人的一些言論不是「尖酸刻薄」，就是「美國優先」的口吻，要得到他的讚許，的確是難上加難。

早前，美國對伊朗的軍事打擊，雖斬首伊朗領導人及重挫伊國軍事設施，卻沒能改變伊朗政體，而伊朗也作出還擊，但在巴基斯坦的斡旋下美伊目前處於停火狀態。

在中東局勢還處於嚴峻的氛圍下，特朗普就率領20多位美國頂尖的企業CEO到中國訪問，與習近平為首的團隊進行會談。特朗普的訪京只能說順利完成，雖沒有滿載而歸，卻也不會空手回去。美中雙方都各有獲利，也各自向外界展示會談所取得成果。

如波音公司發表文告，證實中方承諾向波音訂購200架飛機；中國同意購買400至450台通用電氣航空航天發動機。白宮5月17日說，中國已同意在接下來三年，「每年至少購買170億美元的美國農產品」，以及開放美國牛肉和雞鴨肉的市場準入。

中美兩國元首在北京會晤，多個部會也與隨團訪華的CEO會面。如發改委主任鄭柵潔與波音總裁兼首席執行官奧特伯格（Kelly Ortberg）會面，中方承諾向波音訂購200架飛機。而發改委副主任李春臨也與通用電氣航空航天首席執行官卡爾普（Larry Culp）一行會面，中國同意購買400至450台通用電氣航空航天發動機。

中共北京市委書記尹力、中國證監會主席吳清也與花旗集團首席執行官範潔恩（Jane Fraser）會面，花旗已獲得監管單位審批，將獲得中國第七個外商獨資券商牌照。中國商務部長王文濤也分別會見高通總裁兼首席執行官安蒙（Cristiano Amon）、嘉吉董事會主席兼首席執行官尚博遠（Brian Sikes）、Visa首席執行官麥凱恩（Ryan McInerney）；中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新也會見高盛集團董事長兼首席執行官蘇德巍（David Solomon）。

由此可見，隨中美關係改善，兩國經貿也會進一步加強。企業也可從中取得共贏局面。

特朗普的第一任期里與中國開啟了貿易戰，後因新冠病毒大流行而「無疾而終」；在第二任期又對全世界掀起關稅戰，早前被美國高等法院判其關稅違憲。可說是灰頭灰臉。

回顧過去，特朗普一邊對中方提高關稅而不眨眼，另一邊卻說「習主席是他的好朋友」。但卻對中方/中企三不五時給予制裁或展開調查。不過，特朗普也多次主動打電話與習近平就關稅對話要求談判，但癥結還是難以解決。特朗普這次蒞臨北京，中美領導人見面總比不見面好，如果互不來往才麻煩。相互來往舉行對話會談，雖不意味着所達成的成果平等，至少可以取得雙贏。

「習特會」這次構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。在這一大架構下，主要看接下來的一些細節談判。總體上，「習特會」沒有預想中的好，也沒有預料中的差。但是，雙方都說會談取得成果。這還要看各自的執行力度，一方或雙方因「某些因素」採取不執行、慢執行，都可能出現的。中美都有先例。

特朗普二度訪華，企業陣容強大。中方也沒有冷落他們，還更上一層樓加以接待會面。並承諾購買訂單、開放市場給美國企業準入。

可見，中方給足更高級別的禮遇。特朗普政府如果還是不能領會，那中方的一番苦心就白費。「習特會」讚同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位，為未來三年乃至更長時間的雙邊關係提供戰略指引，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。至此，中美必須逐步建立互信，攜手合作，化解矛盾，助力解決爭端；中方應利用自身影響力，促使俄烏戰事早日結束、促使伊朗重開霍爾木茲海峽，讓船只自由進出。

願中美兩國，以實際行動共同為世界帶來更多和平、繁榮、進步。這也是國際社對「習特會」更高的冀望。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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