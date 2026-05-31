來稿｜幼兒疫苗接種不應成為基層家庭壓力

來稿作者：簡澤



對不少基層家庭而言，安排孩子接種疫苗，從來不是一件簡單的事。對外人來說，學校發出接種通知，也許只是填一張表格、安排一個時段；但對一個住在劏房、需要兼職維生、同時照顧多名年幼子女的單親家庭來說，背後往往牽涉請假成本、交通安排、照顧協調，以至資訊理解等多重現實困難，結果總有部份兒童未能接種疫苗。可以說，不是家長不重視孩子健康，而是制度未有提供他們真正用得到的支援。



正因基層家庭最清楚，一場疾病足以打亂整個家庭運作，所以他們往往比任何人都更明白預防的重要。對時間、收入與支援都有限的家庭而言，孩子一旦感染流感或其他可預防疾病，代價不只是醫療支出，還包括停工請假、照顧壓力、情緒耗損，以及整個家庭生活節奏被迫中斷。

疫苗本來應該是保護孩子的工具，但若接種過程本身已經對基層家庭設下重重門檻，最終便會形成另一種健康不公平：愈需要保護的家庭，反而愈難及時獲得保護。而對2至6歲幼兒而言，「打針」本身往往已是一道很高的心理門檻。不少家長其實並非抗拒疫苗，而是不想每次接種都變成一場情緒拉鋸。正因如此，香港更應積極把噴鼻式流感疫苗放到幼兒接種策略的前線位置。相比傳統注射式疫苗，噴鼻式疫苗毋須打針，對幼兒而言接受程度普遍更高；對學校及社區外展服務來說，更方便大規模推行。若一種接種方式本身更適合兒童、更容易融入校園與社區場景，政策便不應只把它視為附加選項，而應更主動推廣。

這種落差並非偶然，而是制度設計長期忽略了生活現實。很多公共衛生政策強調接種率、覆蓋率與完成率，但若服務安排只照顧到工時較有彈性、交通較方便、資訊較充足的家庭，制度便會在不知不覺間，把最脆弱的一群排除在外。因此，若香港真心希望提升幼兒疫苗接種率，是要主動把接種服務設計成基層家庭都能真正使用得到的模式。

首先，政府與學校應進一步擴大外展接種服務，在人手許可下，多安排額外多半日至一日時間，增加時間上的彈性。其次，當局亦應更積極推廣噴鼻式疫苗，包括提供更清晰、更易理解、更多語言版本的資訊，協助家長了解其安全性、適用年齡與接種安排。此外，基層家庭特別需要時間與流程上的支援，例如更彈性的接種時段、更早通知安排、即場解說服務，以及由社工協助跟進，讓疫苗接種不再只是「家長自己想辦法」，而是真正由社區共同承擔。

當制度願意多走一步，孩子便少一分風險；當公共衛生真正願意照顧最弱勢的一群，社會才算得上真正進步。而當孩子能夠在較少恐懼下完成接種，家長更容易安排，學校與社區就應該更容易推動。噴鼻式疫苗便不只是另一種選項，而是提升香港幼兒流感防護的重要一步。

作者簡澤是一名說書人，喜歡分享於社區工作遇見過的人事物。為人擇善固執，念舊但不拘泥，願望悠然自在地探索世界。



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