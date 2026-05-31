來稿｜港澳青年應當把握京港融合新機遇

來稿作者：何凡



近期國際交流氛圍持續回暖，中外務實合作、對話溝通成為主流，全球產業與人才流動迎來新的窗口期，為港澳青年發揮國際化優勢、融入國家發展大局創造了有利外部環境。香港作為聯通世界的重要樞紐，擁有成熟的國際金融、專業服務和對外鏈接優勢，港澳青年更應跳出對立思維，主動對接國內外優質資源，在新格局中找准自身發展定位。



本人生於北京西城、深耕香港發展，深知西城既是承載古都文脈的故土，也是首都高質量發展的核心標杆。西城區坐擁白塔寺等千年文化地標，依託老城有機更新實現文脈活化、古今共生，同時聚力金融科技、數字經濟與城市精細治理，以優質政策環境、完善數字基建和一流營商生態，形成了文化底蘊與現代產業雙向賦能的獨特優勢，為港澳青年提供了絕佳的學習、交流與創業平台。

立足當前國際新形勢，港澳青年應主動走進西城、認識西城、對接西城，借鑒西城高質量發展先進經驗，依託西城深厚文化資源與前沿產業機遇，結合港澳國際化視野與專業優勢，實現雙向互補、協同發展。未來我將持續推動港澳青年赴京調研交流、資源對接，帶動更多港澳青年紮根國家發展大局，聯通內地、鏈接國際，以青年之力助力京港深度協作，為國家高質量發展貢獻新時代港澳青年力量。

作者何凡是香港專業人士（北京）協會副理事長，北京海外聯誼會理事，北京西城海外聯誼會理事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

