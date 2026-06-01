區議員．賴家智｜落實智慧公交　提升通勤效能

來稿作者：賴家智



特區政府於今年2月發表《運輸策略藍圖》，勾勒本地運輸系統邁向高效益和可持續的未來路向。其中，「智慧」、「創新」兩詞在《藍圖》中分別出現了接近100次和50次，可見科技和人工智能已成為未來運輸策略的核心元素。筆者一直高度關注本地智慧交通的發展，也樂見自動駕駛等嶄新技術逐步「落地」，接下來當局應加快智慧技術與公共交通的有機結合，令更多市民「看得見、用得到」政策成果。



首先是整體交通協調方面，當局表示會參考新蒲崗及觀塘「智慧交通管理系統」的成功經驗，在今年內展開「交通管理平台」研究，利用人工智能技術，整合現有系統、數據和作業流程，落實區域試點應用，同時將「實時交通燈號調節系統」推展到更多路口。有關工作當然值得肯定，特別是以筆者服務的港島為例，不少路段車多路窄，交通燈號和流量管理是影響市民通勤效率的關鍵。倘若政府能進一步把智慧公交發展納入政策考慮，例如因應巴士和小巴等公交繁忙的路段，適當調度交通燈號，縮短行車時間，將可有效提升公交的營運效率，令更多市民受惠。

其次是需求導向的智慧公交策略方面，《藍圖》提出乘客可利用手機應用程式預先提出行程需求，讓營辦商彈性採用更有效率的路線及靈活調配班次。當局指構思主要應用於乘客出行需求比較分散、位置較偏遠的地區，但筆者認為不妨跳出思考框框，大膽探討在港島等市區落實的可能性。以南區為例，居民一直期望強化連接區外的公交服務，但營辦方擔心需求不足造成佔用路面空間和浪費公共資源。倘若能夠用好當局推出的需求導向模式，結合區內香港仔隧道轉乘站和主要站點，完善公交轉乘網絡，將可大大改善居民出行的便利，同時帶動跨區就業和消費。

最後是自動駕駛技術的公交應用方面，根據當局今年4月對立法會財務委員會問題的答覆，截至2 月底，運輸署已批准62輛自動車在六個不同地點進行測試，但市民仍未感受到政策的「溫度」，皆因全部項目仍在前期的「非載客」測試階段，而大部分參與測試的都是私家車輛，不涉及公共交通服務。基於香港的特殊路況和安全考慮，政府對於在公交採用自動駕駛技術抱持審慎態度，絕對能夠理解。筆者建議進一步強化「智慧交通基金」和「新能源運輸基金」的功能，主動鼓勵公交機構和自動駕駛開發商投入商業化測試，從而加快自動駕駛在公交層面的實際應用，尋求技術突破的同時，借助公交達致技術規模化和產業化。香港擁有令全球稱羨的公交網絡，當局若能把握作為國際創科中心的優勢，加快落實智慧公交，將可為經濟、為民生帶來雙重裨益。

作者賴家智是港島南區區議員，香港經濟民生聯盟（經民聯）成員。



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