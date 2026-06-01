楊莉珊｜香港佈局中亞——「樞紐對樞紐」的戰略突圍

來稿作者：楊莉珊



行政長官李家超現正率領本屆政府規模最大、涵蓋領域最廣的商貿代表團出訪中亞國家哈薩克與烏茲別克斯坦，這不僅是香港對外交往的一次「破冰之旅」，更是其在全球經貿格局重塑期，主動尋找新增長極、鞏固自身戰略地位的關鍵落子。從金融平台對接到航空網路加密，從「超級連絡人」到「超級增值人」，香港正試圖將「一國兩制」的制度優勢轉化為實實在在的區域合作紅利。



中亞的戰略價值早已超越地理範疇。作為「一帶一路」的核心樞紐，哈薩克連接中歐，貢獻中亞六成GDP，是香港在該區最大交易夥伴；烏茲別克斯坦作為人口超3,800萬的「心臟地帶」，近年經濟增速穩定在5%以上，市場潛力巨大。更關鍵的是，兩地資源豐富卻急需資本與技術賦能——哈薩克的鎢礦企業已在港上市，其開發銀行更發行了20億元人民幣離岸債，這種「資源+金融」的合作模式，恰恰為香港提供了差異化競爭的舞台。

正如特首李家超所言，「樞紐對樞紐」的本質，是讓香港這個東亞—東南亞樞紐，與中亞國家的區域樞紐形成互補：前者輸出資本、專業服務與國際化網路，後者貢獻資源、市場與地緣通道。代表團陣容堪稱「豪華」：40位香港工商、金融、法律、創科等領域代表，加上30多位內地企業負責人，覆蓋從基建到高端製造的完整產業鏈。這種組合精準回應了中亞國家的需求——他們需要的不僅是資金，更是能幫其融入全球市場的「全鏈條服務」。

更深層的佈局在於「內聯外通」的升級。財政司司長陳茂波在《財政預算案》中將中亞定為新興開拓市場，計劃通過擴展航權、深化民航合作，將香港國際航空樞紐的輻射範圍延伸至中亞。這不僅便利人員往來，更能降低物流成本，為貿易與投資鋪路。而香港貿發局主席馬時亨強調的「引領內地企業出海」，則點明了另一層戰略意圖：在中美博弈與全球化重構的背景下，香港正成為內地企業規避風險、拓展新興市場的「跳板」。當內地新能源車企、高端製造企業隨團出訪，香港的法律、金融、諮詢服務隨之輸出，形成「內地技術+香港服務+中亞市場」的閉環，這正是「超級增值人」角色的最佳詮釋。

站在更宏觀的視角看，此次中亞之行是香港應對全球經濟變局的縮影。當傳統歐美市場增長乏力，新興市場成為必爭之地；當「去全球化」雜音四起，區域合作反而更顯珍貴。香港的選擇清晰而堅定：不做旁觀者，而是做連接者；不依賴單一市場，而是構建多元網路。正如特首所說，「在世界貿易關係重塑期間，主動開拓才能奠定基礎。」這種主動，既是對國家「一帶一路」倡議的積極回應，也是香港鞏固國際金融中心地位的必由之路。

從金融平台的互聯互通到實體經濟的深度融合，從航空網路的加密到人文交流的升溫，這場「樞紐對樞紐」的握手，或許將成為香港經濟轉型的新起點——畢竟，在充滿不確定性的時代，真正的機遇永遠屬於那些敢於走出去、善於連接的人。而對於香港而言，這份「連接」的能力，正是其歷經風雨仍能屹立潮頭的核心密碼。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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