來稿｜港澳青年當在「大國外交」時代寫好中國故事

來稿作者：王栢榮



當前，世界正處於百年未有之大變局，全球政治經濟格局加速重組。在這一波瀾壯闊的歷史進程中，中國內地正以更加開放、自信的姿態屹立於世界舞台中央。從制度創新的出入境便利措施，到大國元首的頻密外交，再到民間網絡頂流的自發探訪，一個充滿活力、開放包容的當代中國正高舉人類命運共同體的旗幟，吸引着全球的關注。香港首位載荷專家日前成功入選國家航天員並參與載人航天任務，亦已實現了港人世代期盼的征空夢想。面對如此宏大的國際形勢與國家成就，港澳青年務必認識國際大勢，尤其要明白「一國兩制」本身也是兼容並包、各美其美的象徵，其成功的國際意義也正是人類命運共同體。因此，要將自身發展自覺融入中華民族偉大復興的歷史洪流中，爭當新時代中國故事與港澳故事的精彩講述者。



祖國越來越開放

民間心連心交往

一個國家的外交底氣與國際影響力，主要體現於海納百川的制度包容與文化自信。如今，中國內地已正式實施外國人往中國內地240小時過境免簽政策，這一項具備戰略遠見的制度創新，無疑是當代中國展現大國自信的生動寫照。這項政策大幅度放寬了外國旅客在華停留的時間與活動範圍，不僅極大地簡化了全球商務人士、專家學者以及普通遊客的入境手續，更向世界傳遞出中國堅定不移推動高水平對外開放、促進多邊國際交往的強烈信號。促進了中外人員的雙向奔赴，讓更多外國民眾能夠親眼見證、親身體驗中國發展的真實面貌，國際上少數抹黑中國閉關自守的輿論偏見不攻自破。

民間交往效應日趨明顯，互聯網時代的訪華熱潮此起彼伏。去年，美國網絡頂流網紅「IShowSpeed」前往中國內地進行實地直播時正好善用了過境免簽政策，非常輕易就來到了中國，其直播在海內外社交媒體上引發了現象級的廣泛關注。無數對中國缺乏了解的海外觀眾通過他的直播第一次實時、直觀地看見了現代化、充滿科技感且社會治安極其優良的中國城市風貌。這種由民間自發、極具網絡感染力的國際交流，打破了西方傳統媒體長期以來對華設置的刻板印象與信息壁壘。它證明了當代的中國，既有傳承千年的深厚歷史文化底蘊，亦有引領全球潮流、海納百川的現代城市活力，這種多維度的國家形象正在以前所未有的速度贏得國際青年的好感與尊重。

大國領導人前往中國

求同存異共建和平

在民間文化交流熱火朝天的同時，美俄領導人先後前往中國。當前國際形勢複雜多變，但世界重要國家領導人紛紛開啟訪華行程，北京再度成為全球政治與外交矚目的絕對焦點。回顧近年來的國際格局，繼特朗普在任期間與中方展開一系列舉世矚目的歷史性戰略互動後，普京也訪華。全球主要大國與重要經濟體領導人的接踵而至，深刻反映出中國在國際多邊事務中舉足輕重的戰略地位，以及各國對中國經濟體量、市場潛力與發展前景的強烈倚重，也認為中國有能力在變局中尋求穩定。

尤為重要的是，這些高層會晤與戰略對接絕非流於形式的政治表態，而是促成了諸多高質量、互惠互利的具體協議與實質合作，例如中俄等國在大宗商品交易、能源出口及跨境電商領域持續優化結算結構，有效提升了雙邊經貿抵禦外部金融風險的能力。在戰略對接上，「一帶一路」倡議與各國本土發展戰略深度融合；在高新科技與綠色轉型領域，中國在新能源汽車、5G通信網絡、人工智能應用等方面的領先技術已惠及大量國家，至今也依然沒有像美國那般動輒「退群」，反而實事求是地捍衛國際機制、打造人類命運共同體，理應被高度肯定。

青年積極推廣「一國兩制」的國際意義

港澳地區作為國家不可分割的一部分，從未缺席這一偉大的歷史進程。近期，首位香港太空人黎家盈肩負起征空使命。這是歷史性的一刻，是全體港澳市民乃至中華兒女的共同驕傲。港產太空人的誕生，絕非偶然的個案，而是中央政府長期以來高度重視、真誠關心並充分信任港澳青年人才的集中體現。這有力地證明，在「一國兩制」的獨特制度優勢下，港澳青年不僅能在本地的舞台上一展所長，相比以前有了更多機會代表國家參與到諸如載人航天、深空探測、量子通訊等最頂尖、最前沿的國家戰略工程之中，而將來想必在航太金融、國際機制等領域有更大建樹，為人類命運共同體貢獻自己的綿力。大國領導人主動尋求與華對話、海外頂流網紅對中國城市有了不一樣的看法之餘，港澳青年也肩負着講好港澳故事、講好中國故事的使命。

我們可以先從自己開始，例如對一些自己身邊的外國友人生動地講述一個真實、立體、全面且充滿機遇的當代中國，講述「一國兩制」的本質是兼容社會主義與資本主義，在港澳的成功實踐也能夠證明人類命運共同體的可能性；又例如在實現自身人生價值的路途上，結合自己的學習、工作經驗中對「一國兩制」感悟，並投稿給主流媒體。萬事開頭難，但港澳青年必須有所擔當、以身作則。

作者王栢榮是香港專業人士（北京）協會常務副理事長、北京市海淀區政協委員、北京市青聯委員。



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