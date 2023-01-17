多聲道｜財政赤字下宜再審視人工島計劃的必要性

新一份財政預算案下月出爐，財政司司長陳茂波預告本年度赤字將逾千億元，強調要審慎使用財政儲備。政府未來一段時間理應集中資源在復常工作上，故當局早前公佈交椅洲人工島填海計劃造價大增至近5800億元時，立刻觸動大家神經，各界再次深思這單本港史上最昂貴基建工程的必要性。



筆者認為，香港的經濟短期內還是充滿挑戰，政府必須量力而為開發土地，發展主次要分明，可達至「雙城三圈」之效的北部都會區，在重要性上必然優於人工島；在功能性上，北都區的基建能打通新界縱橫命脈，惠及全港接連深圳，也是「無得輸」，因此集中火力推動北都區，再穩中求進規劃人工島，才是務實之舉。



來稿作者：簡永哲



財爺陳茂波在預算案諮詢資料中，略略交代了本港最新財政前景。由於去年股巿和樓市疲弱，印花稅的收入肯定不似預期，賣地和補地價收入亦遠遜原先估計，本財政年度的財政狀況將較預期差，料赤字超過1,000億元，遠高於之前估算的563億元。財爺更打「開口牌」，指政府大幅增加開支的空間十分有限，要維持大體收支平衡，需開源節流，也要考慮如何讓財政儲備在困難時發揮作用，撐經濟、紓民困，預備有力反彈。不過，財爺指出，儘管經濟前景未許樂觀，政府仍會繼續投資於基本工程項目上，而現正進行的策略性基建項目包括西九文化區、啓德發展計劃及新發展區（古洞北及粉嶺北、洪水橋）。財爺提到的3個新發展區，連同已獲撥款的元朗南新發展區，都包括在北都區計劃之內。

在時間性而言，雖然「明日大嶼」的交椅洲人工島填海計劃似乎比北都區大計較早出台，但前特首林鄭月娥在2021年尾受訪時指出，北都區範圍內其實約有6至7個發展項目早已進行中，港鐵北環綫亦早已立項進行，這亦解釋了為何政府一直未能為北都區大計交代一個具體預算數字。林鄭當時在訪問中更形容，「明日大嶼」完全是一張白紙，由填海到基建的費用，比較易估算。筆者認為，由此可見，北都區基本上是一個發展新界的持續延伸，即使沒有冠上「北部都會區」這名稱，相關發展也會繼續進行，只是規模上不會如此具體及龐大，亦不會如現時般高度重視。

北都區大計之所以一推出便備受重視，原因很簡單，加快發展新界以增加房屋供應，這個大方向沒有太大爭議，另一個更重要的原因是北都區毗連深圳，落實這大計必定可加快與內地融合，切合國家發展大局。相比之下，交椅洲人工島填海計劃，一直都好像一個脫離主體發展的「額外」方案，在海中憑空興建，引發填海爭拗之餘，還要想方設法斥巨資建大型鐵路及公路駁入島內，為的只是1,000公頃的土地，而島上最多只容納到55萬人口，與屯門區相約。北都區呢？覆蓋面積達3萬公頃，當中雖有些土地是山嶺郊野，但總共可容納250萬人口，提供至少65萬個就業機會，當中多項交通基建亦有利港九新界運輸網絡貫通。

誠然，人工島當然並非一無是處，對政府來說，最大好處是當局對島上土地擁有很大的主導權。但政府赤字高企下，根本沒有本錢同時開展北都區及人工島兩大計劃，筆者建議當局要分緩急輕重，理性地作出取捨，專心主力發展好北都區，再審時度勢，盡量令人工島工程達致良好程經濟效益，這才符合財爺經常說的量入為出原則，同時也能顯示出現屆政府懂得變通的施政智慧。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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