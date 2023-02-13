多聲道｜政治助理的困境

在問責官員的架構中，政治助理可謂一個奇怪而又是非不斷的職位。原本的構想中，政助是為局長做政治工作，最核心的是要收集立法會及持份者的立場取態，然後提出推銷政策的辦法。所以，如果真的要發揮到上述的功能，出任政助的人選一定具豐富的政治經驗、老練的公關技巧、以及廣闊的人際網絡。但偏偏政助地位低微，在論資排輩的政界中，根本打不開議員圈子、政壇的網絡，當然發揮不到應有的作用。我相關為是制度架構令到政助處於尷尬的景況，以下會作詳細分析。



作者：李慕飛



事實上，政助職位推出初期，已經出現定位的錯誤，甚至可謂改壞名。據聞問責制當初是劉兆佳教授設計，當時有消息傳出此職位原本的定位是政治顧問，但不知如何，最終此職位叫政治助理。然而，助理同顧問雖然只差兩字，但卻可以謬以千里，眾所周知，一般助理的工作只是為老闆跟頭跟尾，他們的工作雖然不可或缺，但始終是老闆背後的助手，而非獨當一面的主管級人物，政助開展對外工作時，難免被人不予重視。

政助原意非訓練人才

最令人感到奇怪，早期就連局長或政助都可能受到名稱的誤導，以為是為局長跟頭跟尾的私人助理，在定位錯誤下，當年找來大量政治素人擔任政助，甚至以為是為政府訓練人才，而忘記了政助應該做的工作，結果自然失敗。筆者相信，在制度原本的設計上，政助的設立絕非為訓練人才，亦不可能是為局長跟頭跟尾的私人助理，否則不會將薪酬定在目前水平。事實上，副局長的設計定位，才是為訓練局長的接班人，所以由無政治經驗的社會賢達出任，並無大問題，因為副局長地位高，而且可以代替局長出席立法會會議，從而累積政治經驗及發展人脈，從制度及編排上，都可以幫到副局長。比較之下，政助地位較低，制度及編排上亦幫不了政助的工作，如果由政治素人由任，基本上不會明白如何展開政治工作。

新一屆政府確實較有朝氣，相信亦明白政助的問題所在，所以找來多位有經驗的傳媒及政黨中人出任，有能力處理政治工作，筆者原本都以為人選問題得到解決，政助的工作會比較順利。豈料，近日有傳媒報導，有議員反映政助的表現不似預期，政府於是急急找來兩位前政助，開班教授工作的秘訣。今次事件其實正好反映出，除了人選定位上的問題，制度上亦令政助難以展開工作。

無法建立人脈 裡外未能展開工作

最大的問題，其實是政助政治地位太低，難以在政圈建立有影響力的人脈關係。試想想，議員有問題要找官員商量，可以直接找局長、秘書長、副局長或副秘書長，他們都有權力或影響力，可以直接為議員解決問題，或者商討政策內容。既然如此，議員何需找政助幫忙？曾經有議員投訴，他要求政助協助約見官員，最終都不能成事，大家都應該估計得到，政助在議員心目中的地位。須知道，工作上的互動，是建立人際網絡的重要渠道。

事實上，政助不但在議會建立不起人脈，在政府內部亦無人脈，因為大多數政助都是空降而來，部門內又是孤家寡人，而制度上政助同公務員亦無從屬關係，可以想像政助要求其他官員支援，難度實在不少。總而言之，政助裡裡外外都未能展開工作。

最後一個問題，是無人帶領、指導政助如何展開工作，新任政助只能自己摸索。老實講，政治工作並無程序、實務指引可以跟隨，主要由個人經驗累積而成，或者由有經驗的上司帶領，政助大多新入政府，即使有部份人是傳媒或政黨出身，但要短期內找到門路，也不是容易的事，而政助的上司是副局長及局長，但他們工作極忙，相信亦難以照料政助的工作。

從組織支援政助 承傳工作經驗

值得注意，今次政府找到兩位政助前輩劉富生及陳凱欣教授現任政助工作要訣。劉陳兩是工作比較出色的前政助，他們其實都有一些共同點，劉出任政助前是資深的警官，陳則是知名記者，兩人都早已在自己的領域建立了「江湖地位」，估計無論在議會及政府內都較受人重視，而且兩人都是主動出擊的行動型人物，所以他們展開政助的工作，不會受到上述問題所局限。政府將來要再次委任政助，似乎應考慮類似的人物。

如何去解決政助的困境？筆者相信，除了應該找適合的人選，建立一個高層次的制度，或許是可行的方法。目前，政助之間雖然有聯繫，但工作仍以單打獨鬥為主，所以應考慮將政助集結成團隊，由資深政務官或適合的部門如特首政策組作領隊，由高層次的角度去策劃、組織政治工作，政助可以得到較強的援助，而他們的經驗亦可以承傳下去。

作者筆名李慕飛，從事政策研究工作，曾任職傳媒。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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