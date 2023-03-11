恩威並施｜重發小販市集牌照

香港作為一個國際大都會，竟然完全沒有一個健全的小販市集發牌制度。政府目前的小販政策是「消滅小販」，前巿政局自九十年代初起，在一般情況下已不再簽發新的小販牌照 ，小販牌照隨持牌老小販的離世慢慢消失。



近日一名94歲持牌女小販在長沙灣擺賣炒栗子期間，因如廁把栗子車交予非持牌的親友暫時看管，遭食環署人員指無牌擺賣，作出檢控，並沒收栗子車。食環署負責「街市及小販管理」的員工開支每年達23億。其實用這23億發展小販市集，重發小販牌照，才是正道。

小販市集是亞洲地區的特色。一個沒有小販市集的城市是一個沒有靈魂的城市、未能接地氣的城市。香港灣仔北角沿海的維港海濱長廊，改建得美輪美奐，但是沒有小販市集，根本沒有人氣和活力，所以重發小販市集牌是當務之急。

看看亞洲哪一個城市沒有健全的小販市集政策？唯獨香港目前的政策是讓小販行業慢慢死去。一位檔主離世，便意味着一個檔口消失。上環文華里印章一條街裏面有很多印章工藝大師，但是政府這種「消滅市集」做法令它慢慢變得凋零。摩羅廟街、荷李活道的市集，中環的石板街、嘉咸街也有很多傳統市集，也慢慢地自然消失。

政府需要處理市集問題，那麼是食環署負責？環境局負責？商務及經濟發展局負責？還是政務司負責？市集政策理應是由食環署負責，但食環署署長楊碧筠有被要求去負責判定小販牌照嗎？

食環署小販管理主任的起薪點是$21,875 ，紀律部隊消防員的起薪點是$23,625 ，兩者薪酬相約，這情況合理嗎？那位賣炒栗子的94歲有牌小販，竟然動用六名警員去處理，這樣合理嗎？

沒有健全的小販市集政策，香港不會是一個健全的城市。北京、上海、深圳、曼谷、東京、台北、吉隆坡，這些城市都有小販市集發牌制度，唯獨香港是要把自己小販市集特色消滅，這是正常嗎？這是Happy Hong Kong嗎？

小販市集是香港的一個特色，需要活化和發展，不應該就這樣讓它無疾而終。上年政務司副司長卓永興帶領「政府打擊衞生黑點計劃」，洗太平地，一些短期功夫需要做，但是一些長期民生工作，例如小販市集也應該要做。最近提出民政及青年事務局辦假日食物市集，但那是短期性的，不是恆常發牌制度。

為什麼食環署不去研究如何發小販牌照？食物車為什麼失敗？ 18區應該每一區因地制宜，發展本身的特色，例如中西區有很多主題性的市集，文華里的印章一條街、荷李活道、摩羅廟街的古玩店和畫廊；深水埗有電器舊產品，二手市場；油尖旺區的美食夜市……18區應該有分類。60年代英國殖民地政府的小販政策，分類細緻，有鎖匙匠、修鞋匠、各式各樣的乾貨濕貨，分得十分仔細。香港政府應該先研究一下香港小販運作的情況，由高層次角度觀察目前小販市集發展的問題，從而訂出一系列的政策方案，讓下面的部門去執行和發展。立法會議員和各政黨也應關注小販市集。

小販市集是香港重要的傳統旅遊資源，不應放棄。但政府似乎處理小販也像對待霓虹光管一樣，用法例把它管死和消滅。消滅小販市集等於消滅香港。這個消滅香港行動其實在20年前已經開始。香港為什麼會敗於新加坡？新加坡政府把小販活化，變成文化遺產，香港卻痛恨自身的文化遺產，霓虹光管、小販、傳統茶樓、海鮮畫舫、古宅老樹，都一一被政府政策所消滅，取而代之是大型冷氣商場和超級豪宅。商場裏又售賣相同的歐美名牌，完全沒有自己的特色，完全失去了文化自主、文化自立和文化自信。這才是香港目前最核心的文化問題。若這個核心文化價值觀問題不改變、不修正，香港未來很難變成Happy Hong Kong。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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