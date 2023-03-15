多聲道｜夯實基層醫療　人民政府須更重視

一年一度的中國全國兩會（人大、政協會議）3月4日至13日在北京順利舉行。恰逢今年是5年一次的換屆，兩會及出席的代表受各界注目，而許多媒體都把重點放在誰上誰下的大篇幅人事方面報道上。



不過，抗疫三年，中國也剛慢慢走出疫情。筆者關注到在出席全國政協會議的醫界代表，全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏接受媒體訪問的言論。



來稿作者：陳文坪



這位上海醫生，在過去抗疫三年中，以衛生、科學、專業的態度，不被意識形態所左右，始終如一，堅持說實話，說真話。令外界對他肅然起敬。

在嚴格的防疫措施和以清零為最高的指導原則下，張文宏醫生在公開場合說出了抗疫須走「與冠病共存」的心聲。但言論一出，一些人還搞不清何謂「與冠病共存」時就大肆抨擊，作人身攻擊，並說張醫生是「叛徒」。這是多麼的嚴重污衊與指控，是對張醫生人格的侮辱。

然而，科學是由不得一些人所阻擋的。中國大陸最終也調整「動態清零」政策，走「與冠病共存」之路。中國大陸就是缺乏敢講真話的科學家、醫生。如果多些像張文宏這樣的醫生。那中國及中國人民將能更科學防疫。

張文宏：基層醫護是走出疫情關鍵力量

全國政協十四屆一次會議首場「委員通道」集體採訪活動在人民大會堂新聞發布廳舉行，張文宏也在通道接受媒體採訪時提到：「中國能走出疫情，基層醫護人員承擔了非常多的抗擊疫情的工作，他們是走出疫情的關鍵力量。」

這樣的話語不但擲地有聲，而且還勇於衝破歌功頌德的政治正確態度。真正道出基層醫護人員的付出與辛勞。是他們在踐行「人民至上、生命至上」的偉大理念。沒有基層醫護人員的努力與守護，這一理念將難以實現。

放眼後冠病疫情時代，張醫生提出了「現在是國家強化基層醫療好時機」的時候，可說是點出了防疫工作、衛生工作必須強化基層醫療韌性、強化基層醫療資源、強化基層醫療保障。

基層醫療是分擔、分流、分級的工作重點之一。基層醫療的有效保障是確保人民就醫的保障，是分擔縣級或以上醫院的就診人數，是減輕縣級醫院的擁擠現象的有力方式。如果村鎮病患個個往縣級醫院看診，那縣級醫院必將出現「人滿為患」的現象，醫療資源將被擠壓，真正需要醫療服務的病患將被延誤。

基層醫療鞏固好 才是為民辦事實

張文宏借用兩會場合提出強化基層醫療，可說是提醒新一屆政府必須重視基層醫療，資源分配必須多加投入，方能把基層醫療鞏固好、建基好，才是真正為民辦事實的執政方針。正如新任總理李強在記者會上說，人民政府，「人民」兩個字在前面。

回顧三年的抗疫，新加坡也受到多波疫情病毒的肆虐，如Delta、Omicron，單日確診人數曾高達26000多人。新加坡採取了多方面診治措施、多層次分流制度，把普通感染者分流到生活區裏的診療所診治，社區康復中心療養，大大減輕了醫院門診的人數，把有限的醫療資源留給那些緊急且必須立即住院的重症病患，讓醫院不會因出現大量求診者而影響正常的運作。

抗疫期間，新加坡家庭診所、社區診療所（基層醫療）是整體衛健的一部分。正是這一部分的支援，它發揮了整體醫療體系的韌性，分擔了到醫院求診的病患人數，從而減輕了醫院醫護人員的負擔。正是如此，新加坡醫院過去三年都如往常一樣運作，讓其他病患不會因防疫而延誤治療。基層醫療體系可說擔當了很好的角色。

中國大陸幅員廣闊，基層醫療資源與城市相比，相對薄弱是一個不爭的事實。夯實基層醫療，是關係到人民就近求醫的重要一環。重視基層醫療，投入更多資源在基層醫療體系，不但能減緩縣級醫院醫療的擠提現象，也能提高整體醫療的服務水平。

重視基層醫療服務是國家衛健體系的一環，即便日後遇到其它疾病，基層醫療也能發揮應有作用。張文宏醫生的提議，是值得重視的。人民政府，須切實做好這一方面的任務。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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