第十四屆全國人大第一次會議周一（3月13日）閉幕。以兩個字來總結國家主席習近平和新任總理李強的發言，非「發展」莫屬。習近平的閉幕講話說了24次「發展」，比起9次的「安全」多出不少。李強首次以總理身份會見中外記者，提到「發展」46次。



國家領導人強調的「發展」是「高質量」的，其中重點有二。一則是創新科技的發展。習近平有關推動高質量發展的發言中，提到「創新驅動發展戰略，著力提升科技自立自強能力，推動產業轉型升級」，李強亦表示「特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等」。

高質量發展包括共同富裕

高質量發展的另一個重點是關注總體以外的差異問題。習近平表示要「推動城鄉區域協調發展」，李強的說法更具體，「我國經濟社會發展已經取得了巨大成就，經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分」。

中國雖然從總體概念來說實現了全面小康，但單是31個省市之間的差異已經不小。去年北京和上海的人均可支配年收逼近八萬人民幣大關，但敬排末席的貴州和甘肅仍未突破三萬。收窄城鄉差異、拉近收入差距顯然不只是卸任總理李克強的關心所在，亦是中共以及中央政府未來五年的施政重點。

3月13日，總理李強首次見中外記者，副總理張國清、丁薛祥、何立峰和劉國中一同出席。(REUTERS/Florence Lo/Pool)

有待港府「發展經濟、改善民生」

尤其值得香港留意的是，中央領導人亦視香港面對的問題為發展問題。論到香港，習近平除了重申「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，還表示支持香港特區「發展經濟、改善民生」，這是他在五年前第十三屆全國人大第一次會議閉幕發言所未有的。李強論及香港競爭力之時，亦形容香港面對「發展中的困難」，並強調中央「全力支持香港、澳門發展經濟、改善民生」，此八字跟習近平的表述如出一轍。

香港的發展既是瓶頸問題，產業結構單一，利益固化，亦是不平等問題，即大部份市民未能分享經濟成果。民生方面，從去年習近平在香港的講話可見，香港人是房子住得更小，創業機會不多，孩子的教育要改善，老人家得不到良好的照顧。

事實上，若非存在此等發展問題，在社會騷亂以及新冠疫情期間，香港亦不至於亂象叢生。中央既任命李家超為特首，自然期望他能掌握問題所在，並且破解發展矛盾。然而財政司司長陳茂波如何改革經濟結構，政務司司長怎樣改善民生，在他們上任大半年的今天社會仍未看見答案。

2023年3月14日第十四屆全國人大第一次會議閉幕，栗戰書及李克強分別卸任全國人大委員長及國務院總理。(NOEL CELIS/Pool via REUTERS)

共享發展機遇 世界可求和平

「發展」二字不只看國家、看香港，亦都可以看世界。習近平談到中國與世界的關係時，表示「中國的發展惠及世界，中國的發展離不開世界」。李強亦形容「開放的中國大市場是各國企業發展的大機遇」，中國與世界「共享發展機遇」，甚至與關係緊張的美國也是「彼此都從對方的發展中受益」。由此可見，發展是國與國合作的基礎，實現和平之道。

其實在上個月，外交部發表的《全球安全倡議概念文件》已經明言「安全與發展不可分割」，並主張「通過發展化解矛盾」。《文件》重申的中東安全穩定的五點倡議，便包括了「加快發展合作」。存在意識形態分歧和地緣政治矛盾的沙特阿拉伯和伊朗，近日在中國斡旋下順利復交，事實證明了只要找到合作發展的最大公因數，國際間不是沒有化敵為友的空間。

從各方面看，「發展」都是認識當下中國的關鍵詞。香港官員經常矢言「融入國家發展大局」，對於中央的發展理念，他們不但要有全面掌握，更必須以行動實踐出來。