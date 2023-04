梁海明｜印度是否適合港人前往投資？

印度即將取代中國,成為世界第一人口大國!且隨中國生育率持續下降,在可見將來,中印的人口差距只會愈拉愈闊。鑒於印度人口即將超越中國,且印度年輕人數量眾多,中國當年憑藉人口紅利創造經濟騰飛奇跡,會否在印度重現?以及港人是否需要把握印度人口紅利,前往印度投資、設廠?相信不少港人也有興趣知道答案。



來稿作者:梁海明



中國將於4月底讓出蟬聯多年的世界第一多人口國家寶座,聯合國經濟及社會事務部(DESA)公佈最新預測,估計印度到4月底人口高達14.286億,超越中國的14.257億,成為全球人口第一大國。

印度人口超越中國,無疑引發眾多港人的遐想。尤其是中國過去40年憑藉人口紅利崛起的方程式,若然可在印度再一次複製,那麼,港人盡快部署前往投資,當可緊握印度人口紅利和經濟騰飛的機遇。

印度近年成國際資本市場新寵

不僅港人有此憧憬,世界各地民眾亦有。近日如果揭開國際主流媒體的版面,會發現對印度的報道,大部分是稱讚其經濟成就,以及描繪其人口紅利所帶來的機遇。過去在中國的高速經濟增長下不那麼起眼的印度,近年來不僅成為國際資本市場新寵,不少分析人士甚至預測它的經濟成就和崛起速度將不亞於,甚至超越中國。

國際市場和輿論今天對印度的讚譽,猶如上世紀八、九十年代對中國的讚譽,不同的只是把「China」換成「India」。平心而論,受益於經濟改革和人口紅利,印度未來的發展前景確實讓外界充滿期待,慢慢地成為了除中國外的另一投資熱土,而且,相比今日的中國,印度還具有以下幾個優勢。

其一,印度人的團結是有目共睹的,甚至已經成為了印度的核心優勢。在紐約、倫敦和香港等國際金融中心,由於印度人普遍數學好,英語讀寫佳,表達能力強,往往比中國人更能獲得外資投行高層的青睞,從而晉升為中高管理層。這些印度人出任中高管理職務之後,將「任人唯親」視為優良傳統,非常喜歡提拔印度同學、同鄉,「一人得道,同鄉和同學一起升天」,所以,國際金融中心的中國人雖數量不少,但不少中高職務卻掌握在印度人手中。

蘋果公司的製造正轉往印度,開始在當地生產AirPods。行政總裁庫克4月18日出席印度首間專門店的開幕活動。(Reuters)

印度人營商精明 產業屬知識密集型

其二,印度人很精明,有時甚至比猶太人還精於計算。本港的老一輩商家和媒體,在談及和印度做生意時,總會告誡要小心和印度人打交道,有個案例也經常被他們掛在嘴邊:

一個香港人要給一個印度人1000元,當他交給印度人10張100鈔票時,印度人會當面數錢,並在數錢時只會把鈔票從第一張掀揭到第九張,永遠不會把底下的第十張鈔票掀過來。這個動作雖然小,但這正是印度人的精明之處,萬一香港人一時大意給多了一張鈔票給印度人,印度人如果把底下的第十張鈔票掀過來了,香港人就能看到有第十一張鈔票,會問印度人要回來。

發生這種事情多賺100元的概率如此之小,竟然也被印度人計算在內,可見其精明。而且不少香港人也認為,印度人即使表面上非常熱情,但心裏想什麽,連統治了印度幾個世紀的英國人也不清楚,香港人就更加不清楚了,有經驗的香港商人均不會也不敢輕易玩小手段糊弄印度人。

其三,印度的發展模式與中國相反,但也能取得成功。中國的發展模式是先發展勞動力密集型產業,但印度卻是直接發展知識密集型產業,成為「世界的辦公室」、「西方延長出來的實驗室」,以高附加價值取代大量勞工,其後才進行農業現代化。

相對中國由上往下的政府主導市場發展模式,雖然印度聯合政府決策過程緩慢,僅是官方語言都有22種,但印度的發展模式是由下往上改變市場,其自由且富創造力的企業家在國內發跡之後,進而佔領世界市場,成為印度經濟發展的推動力。政府的缺陷之處將逐漸由市場取代解決之,印度人的企業精神和旺盛的意志,更足以彌補許多制度的缺失。

其四,印度也有「中國夢」。中國過去依靠投資與出口的經濟增長模式,印度已經開始模仿,希望「中國夢」之後,也能誕生「印度夢」。因此,印度總理莫迪曾公開指出,印度當前需要以出口制造、公共基礎和都市建設為導向的經濟增長模式,將從目前由服務業導向轉為由大量的勞動力與資本帶動經濟增長,印度如果轉型成功,將能成為新的世界工廠,並創造「印度夢」。

故此,擁有上述諸多優勢的印度,已經吸引越來越多外資前往投資、設廠,不少港資企業、港人也對印度興趣漸濃,筆者身邊一些商人朋友更是躍躍欲試,準備前往印度投資,複製在中國投資和經商的成功模式。

香港與印度的經貿淵源深厚,夏利里拉家族的夏雅朗在2018至2020年曾任香港總商會主席,前行會召集人夏佳理的父親也是來自印度。(資料圖片/羅君豪攝)

那麼,印度是否非常適合港人前往投資,筆者認為需要考慮至少以下四個因素。

印度改革未完成 投資氛圍欠理想

其一,印度政府的改革能否持續成疑。印度總理莫迪雖然陸續推出稅制改革、吸引外資、出售國有資產股份,開啟私有化進程等一系列改革,但印度的結構改革、基礎設施建設差、識字率低和社會文化等的轉變,均難以一朝一夕能夠完成。更嚴重的是,印度多黨制喧囂的政治民主,將長期限制印度經濟增長空間。新加坡前總理李光耀曾這樣評價印度:

「印度其實不是一個國家。是湊巧沿著英國人興建的鐵路沿線的三十二個民族之集合體。英國人來了,徵服他們,並建立統治權,把一百七十五個王侯之邦納入統治,由一千個英國人和數萬名培養成思維、行動都像英國人的印度官員來治理……印度憲政制度有其局限性,印度的政治制度不允許其以高速度前進……不論政治領導人想做些什麽,必須在中央通過非常復雜的繫統,然後到了個省,還要經歴更加複雜的系統.……印度人必須以他們的憲法、他們的種族結合、他們的投票模式及其產生的聯合政府所決定的步調來動作,其決策過程相當困難。」("Lee Kuan Yew: The Grand Master's Insights on China, the UnitedStates, andthe World",2013)

因此,除非印度政府高層能夠消除政府決策拖沓阻礙經濟競爭力的壁壘,否則較難為印度經濟釋放更多新活力。

其二,印度的投資氛圍、投資環境並不太佳。印度不少官員仍有「商人賺錢致富是通過罪惡手段」的價值觀,不少官員認為從商者只是投機者,並未以社會福祉為己念,他們這種價值觀對印度本地商人如此,對外國投資者更如此。

此外,國際媒體如英國《金融時報》,曾大幅報道印度政府在信守契約方面的記錄不大好,「印度屢次在其他人認為其已經同意的貿易事項上反悔,它還在氣候承諾上反悔……」,《金融時報》將印度這種不遵守協議的行為稱之為「無賴」。

其三,經濟發展和環保之間的平衡在印度也是大問題。譬如,韓國企業浦項制鐵公司(Posco)曾於2005年擬在印度一個森林地區投資120億美元興建的一家鋼鐵廠,作為當時印度最大的一項外國直接投資項目,雖然已經獲得了政府的環境許可,但在印度民眾的極力反對之下,項目一擱置就接近10年。

印度分薄資金 但港人投資要審慎

其四,印度對中國有疑心。印度和中國有著超過3440公里的邊境線,由於存在領土糾紛,兩國邊境巡邏人員經常發生衝突,偶爾會發生混戰,引發傷亡。印度的對華政策近年也已出現較大轉變,由此前的「競合並存、總體穩定」轉變為當前的「突出競爭、淡化合作」!

有不少國際學界觀點認為,印度經濟隨中國之後崛起,國際資金先後在兩個時期進入中、印兩國投資,既不會分薄了國際資金投資兩國的量與質,也不會削弱了市場的集中力,在中國是時候要撤離的企業,可以選擇去印度,印度將取代中國成為另一「世界工廠」,這無論是對中國、對印度甚至是對全球都是好事。

筆者對這種觀點大部分同意,但亦有部分保留。原因是在目前的情況下,印度適合大多數國際企業前往投資,但暫時或許未必十分適合港資企業、港人前往投資。除非中印地緣紛爭得到解決,印度能夠拋棄疑慮,放下「龍象之爭」的心結,以及印度進行深度改革,令投資環境變佳,投資印度才能為港資企業和港人帶來真正的機遇和紅利。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長,絲路智谷聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。文章僅代表作者個人觀點,不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不另行通知。