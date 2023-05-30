來稿｜別把個人行為視作企業價值觀

日前，香港國泰航空空中服務員涉嫌歧視非英語旅客，在中國大陸引起激烈迴響。事件源於一名國泰航空乘客5月22日在中國大陸社交媒體「小紅書」發文，聲稱上星期天（21日）搭乘國泰客機由成都往香港時，聽到有空服員與同事交談時涉歧視乘客。有人疑取笑乘客以英語索取毛毯時，把「blanket」說成「carpet（地毯）」，有人則在粵語廣播勸乘客返回座位後，向同事形容乘客「聽不懂人話」。有關文章/視聽傳出後，立即引爆大陸輿論場。



這本是一起「個人文化素質修養」行為，最多也只能視為企業在員工培訓不足的問題存在。但在網路下，卻被升高到「民族情感的對立面上」來審視。這實在是網路炒作下企業成了「犧牲品」事件，對中港兩地都沒有「贏家」，說明借用網路來發力成了當今時下的現象。而這一現象，無益社會和睦相處，更與包容格格不入。



動輒無限上綱上線，其實是一種不分青紅皂白的「片面行為」，以此來「要挾」輿論壓力來達到自身目的。當這一現象出現後，浮動的噪氣瀰漫着輿論場，理性的聲音、深入探討都須靠邊站，對建立社會和諧是無益的。



來稿作者：陳文坪



香港國泰航空個別空服員涉嫌歧視旅客的行為，理智者的理性思考都能了解這肯定不是國泰航空的企業文化、價值觀，更不是香港市民的文化文明的體現。但卻被一部分人炒作是「民族尊嚴」上，這完全是「感性的嘈雜聲」淹沒了理性的思維方式。

香港國泰航空聘有20000多位員工，也是一家以香港為基地且悠久的航空公司。而香港是個國際都市，服務業更是香港經濟增長的一大動力。服務素質的好壞，關係到香港的國際形象。把個位數員工的不良或惡劣行為，升高到整體國泰航空的企業文化裏，CEO林紹波四番五次的公開道歉，還未能讓事件平息，顯然是對其他99.999%員工來說是不公平的，也抹殺了絕大部分員工長期以來的辛勞與付出。

事因國泰航空個別空服員對旅客的歧視，特首李家超也把這一事件上升高到「民族情感」上，更是令外界錯愕。李家超稱不敬的言行「傷害香港和內地同胞的感情，破壞了香港一貫的尊重、有禮、共融的文化和價值觀。」

把空服人員個人操守、文化素養，放大到整個公司的服務中，甚至將事件擴大到整個香港社會來看待，這顯然是一竹竿打翻一家航空公司、一竹竿打翻整體香港市民的良好品行。這可說是本末倒置，不是一件好事，更不值得提倡與仿效。

5月24日，港府署理保安局長卓孝業書面答覆立法會議員質詢時說，今年1月至4月期間，共有11名正規警務人員被捕，警方於2022、2021、2020及2019年全年有各42、37、45及24名警務人員被捕，未有統計當中多少人被定罪及判處罰款、監禁等各種刑罰。

卓孝業說：「個別警員出現違法違紀的行為，違反警隊的價值觀，但公眾不應因極少數的個別個案，而抹殺整體盡忠職守的警員所付出的努力和貢獻。」 卓孝業這一言論是正確的，也是值得肯定的。換句話說，個別警察的惡劣行為，不是香港警隊的紀律操守，不能抹殺警隊為維護香港社會治安，保護人民財產安全的全力以赴、專業精神。

回頭看國泰航空個別空服員事件，個人行為，豈能牽扯到整個企業文化中呢？豈能代表整體香港市民的文化素養呢？特首的「感性」言論，「削弱」了香港、港人的國際形象。

科技發展、社會進步，人類來到了二十一世紀20年代。中華文明有着5000年的歷史，在提倡社會包容，建立和諧社會時，媒體/媒體人、公權力者、網路用戶可有以身作則？或因一句不中聽的話語而起鬨，媒體也加入炒作，公權力也急着介入，甚至把個人行為延申到企業、行業，一起加以整頓、封殺？如把空服員的行為視為是國泰航空企業文化、視為是港人的素質的話，那請問，過去多年來，中共許多官員貪腐被查，這是個人行為呢？抑或是所屬機構或組織行為呢？

中港雖有共通的文化，但兩地文化差異是存在的，必須加以正視。無論如何，要建立一個和諧社會，包容是最基本的一個元素。這是值得為政者、公權力掌握者、媒體人在介入時所必須慎重思考的。

網路無遠弗屆，秒達地球每個角落。因此，生活中的一點小事，在網路的推波助瀾與炒作下，就可能如滾雪球般迅速發酵，導致一發不可收拾的局面。小至一個人、一家企業聲譽被毀，大至國與國關係嚴重受損或「冰凍」現象。可見，網路是一把「利劍」，影響之廣、之深、之重。因此，理性看待個人不良行為，別把它視作是企業價值觀，更別讓群體利益也一同「陪葬」。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。