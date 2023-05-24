新聞工作是一個專業的工作。至少，它應該要有這樣的要求和追求。但「專業」和「嚴肅」不是同義詞。嚴肅不一定專業，輕鬆不一定不專業。用嚴肅與否來衡量專業與否，是用錯誤的尺子來量度。這對於很多工作也如是，新聞在這一點上並非特例。



新聞工作有需要嚴肅的時候，但新聞工作的專業更是指對社會的了解、對事情的判斷、對公共利益的重視，也包括了文字或語言表達的水平，這跟有沒有在工作地方輕鬆一下沒有多大關係。又例如教師，專業的準則也不會是對課室奉若神聖，而是對知識的掌握、教學的方法、課堂時間的運用，還有對學生的理解和關心。

尊重顧客是服務業基本要求

在服務業，尊重顧客是基本要求。不論是否直接面向客人，保持尊重的態度是應有的專業表現。即使只是在休息處閒聊，空中服務員也不應該語帶歧視。這跟內地遊客是否香港服務業的「衣食父母」無關。面對來自小國，或者經濟水平落後地區的顧客，待客之道也應該是一貫地尊重，心態不能俯視。這不只是服務業的標準，也是文明社會的水平。

國泰航空的行政總裁「親自領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視公司的服務流程、人員培訓和相關制度」，顯示他們沒有以「個別事件」來輕看問題。這間航空公司可以說是香港服務業的代表，在最前線接待外來訪客，尤其要做到「尊重來自不同背景及文化的旅客」。

平機會：對內地人明顯存歧視

這次作出投訴的內地旅客，用的是國泰航空大灣區贈票。疫情造成兩地阻隔，疫後恢復交流原意是重振旅遊業，也可以消弭隔閡。不過改善關係顯然不可能一蹴而就，官員更千萬不能低估難度。事實上，平機會早前已向政府指出，香港對內地人明顯存在歧視，並提出包括反歧視修例的五項建議。

香港對內地人的歧視有政治因素，但不只是政治因素。自由行造成的水貨問題，在十年前便曾經引起一輪「踢喼」的排外風潮。現在內地旅客重臨香港，如果再有社會或民生問題衍生，經濟好處又未能令多數人受惠，不滿的情緒必然借勢發酵。處理好香港社會與內地人的關係，要有教育、宣傳甚至法律手段，卻不能止步於此。

面對社會問題，特首和司局長發聲明、公開譴責雖然很嚴肅，但不一定很專業。作為管治者，工作專業包括了透過現象看問題本質，解決深層次結構矛盾。這是社會衡量官員表現的尺子，光是愛國並不足夠。