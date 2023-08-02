來稿｜實現可持續發展　香港須學習如何與厭惡性設施「共存」

政府近年提出多個填海計劃，引發不少爭議，如涉及厭惡性設施的建設或重置，更會惹來地區反對聲音。不想焚化爐、廚餘處理等設施建在居所附近乃人之常情，但在人口愈趨密集情況下，如何與厭惡性設施「共存」已成為香港、甚至全球一大課題。最近申請環評研究概要的馬料水填海計劃，當中把污水處理廠搬到鄰近岩洞內，是一個良好示範；反觀早前引起居民遊行抗議的將軍澳132區計劃，擬把6個厭惡性設施集中一處，顯然就是反面教材。



來稿作者：袁順圍



今年初政府提出將軍澳近海一帶的規劃方案，擬在第137區建約5萬個單位，並在第132區（即華人永遠墳場對出）填海，以重置第137區的公眾填料轉運設施和混凝土配料廠，另設電力設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站及海上垃圾站。6個厭惡性設施放在同一地方，「好處」是夠集中，只影響一個範圍，但該批居民便要承受加倍的臭味、灰塵等影響，立法會議員林素蔚批評這安排絕對不理想，「厭惡設施距離民居僅1公里，污染物容易積聚不散，損害居民呼吸系統健康。居民日後亦需長期承受噪音和環境污染。」

相對將軍澳居民，沙田居民比較幸運，因為落實馬料水填海計劃後，過往不時發出臭味的沙田污水處理廠會被搬走，以騰出空地配合項目，剛巧附近有巨大岩洞可用，污水廠順理成章遷移至洞內。雖然整個工程預計耗資約400億元，但可以一勞永逸解決臭味等污染問題，令大批沙田以至馬鞍山居民受惠，又可增加土地供應，可說是兩全其美。

未來香港仍有多個新發展區，同樣需面對如何妥善處理厭惡性設施的難題。當中最重要、面積達300平方公里（相等於約4個港島）的北部都會區，將容納250萬人居住，除一般污水處理及電力設施等公共設施外，可預期區內居民每日將產生大量的廚餘、家居垃圾，以至建築廢料。不過，根據初步規劃資料，區內一些淨水、廚餘處理設施及再造水處理廠均設在擬建的新田鐵路站附近，中間雖設有綠化地帶，但仍十分接近早期入伙的「專用安置屋邨」及擬建大批公私營房屋的地段，日後勢必存在臭味、空氣污染及至衛生問題等隱憂。

翻查資料，新田科技城最南端、近牛潭尾有一個規劃中的岩洞，若然當局能在規劃階段已把相關厭惡設施置於岩洞，在不涉及搬遷程序下，造價定比沙田污水處理廠便宜一大截，更重要的是大片原擬建厭惡性設施的土地可騰出來重新規劃，用作建屋或彈性混合用途，以紓緩科技城房屋數量不足的問題，一舉兩得。

參考過去本港也有不少把厭惡設施置入岩洞的成功例子，如早在1995年落成的赤柱污水處理廠，便把服務赤柱、馬坑和紅山地區等逾萬名居民的污水處理設施，有效地隱藏於岩洞內，融入周邊的社區及環境。又例如港島西廢物轉運站，建於1997年，為港島中西區及部分南區提供廢物轉運服務，同樣設置於岩洞內，減少環境和視覺上的影響。近期一點，建於2009年的西區海水配水庫，由兩個岩洞組成，最多可儲存12,000立方米的海水，不僅減少對環境及景觀的影響，更騰出了地面空間，用作興建香港大學百周年校園。

當然，在岩洞設立廚餘、廢物、污水處理設施或牽涉大量技術問題，是否可行仍需由專家詳細研究。若然在技術不可行情況下需要按原規劃進行，筆者認為，當局必須做好除臭、淨化等緩解措施，將厭惡性設施好好「隱藏」在區內，才能達致政府倡議的「優質、健康及綠色生活」新社區。

外國有不少例子把被認為是厭惡性的設施轉化為受周邊居民、以至遊客歡迎的地標，例如法國最大的廢物焚化發電廠Isseane，靠近巴黎塞納河河岸，外觀看起來似是一座3層高的辦公大樓，不會有煙或臭氣排出；又如丹麥哥本哈根的垃圾發電廠CopenHill（丹麥語Amager Bakke）設有斜屋頂設計，建築物兼有人工滑雪場、攀石場、咖啡廳及酒吧等；瑞典等地亦著力將垃圾處理全面地下化。

筆者相信，若然政府能夠就無可避免的除污設備及早進行規劃，作人性化的周詳考慮，配上創新科技應用，相關設施定能好好隱藏於社區，甚至打造為國際級水平建築，藉此展現本港創新科技的「功力」，令除污設施搖身一變成為創科的示範作品，既助本港2050年前實現碳中和目標，又可對外「說好香港故事」，長遠對整個香港未來持續發展極有正面作用。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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