來稿｜增存保額與時並進　穩信心提升競爭力

香港作爲全球領先的金融中心，一向有行之有效的機制保障金融安全，其中自2006年推出的存款保障計劃，被視爲香港金融安全網的基石之一。不過存款保障的50萬港元上限已多年維持不變，早前存款保障委員會終於提出建議，優化這項推行長達17年的計劃，將每個銀行賬戶的保障金額，由目前的50萬元提高至80萬元。在環球經濟不穩定的今天，這無疑是一個遲來的好消息，不過對比世界其他主要市場的存保額，以及結合最新的經濟形勢，認爲香港的保障額和相關制度還有提升空間。



來稿作者：李智匡



根據存保會早前進行的第五次香港人「儲蓄安全感」指標年度調查，銀行存款仍是港人最常見的儲蓄方式。爲了保障小存戶利益，同時維持銀行體系穩定，當遇上銀行倒閉時，存保計劃會向存款人作出補償。自2011年起，保障的上限一直維持在50萬港元，但隨著多年累積通脹及外圍經濟不穩定，50萬元的限額顯然早已不合時宜。

今年7月，存保會提出建議將保障金額提高至80萬元，計劃諮詢公眾3個月，爭取2025年正式推行。提升金額之後，獲全額保障存戶的比率將會由現在的88.6%，提高至92.2%，這個數字雖較國際指引的90%為高，但受保障的存款總額，僅佔總存款的大約25%，遠低於其他國家介乎五成多至七成多的水平。因此本港九間中小銀行早前提出建議，將存保上限提高至100萬元，金融界立法會議員陳振英亦對此表示歡迎。

作為普羅市民，當然支持存保限額絕對有加碼的空間，雖然理論上銀行倒閉在香港並不常見，且存保會從外匯基金取得的備用信貸，額度亦足夠應付兩家中型銀行同時倒閉。惟近年歐美銀行危機向業界敲響警鐘，沒有什麽事情是絕對安全，雷曼危機、矽谷銀行、簽名銀行、美國第一共和銀行倒閉就是前車之鑒。因此提升限額，無疑是向存戶派定心丸，增加他們的儲蓄信心。

對比全球主要市場的存保額，作爲金融中心的香港優勢並不明顯。香港現行的最高50萬港元保障額（6.4萬美元），遠低於美國（25萬美元）、丹麥、愛爾蘭、德國（均約10.7萬美元），以及英國（10.2萬美元）、日本（7.6萬美元）、加拿大（7.3萬美元）甚至中國内地（7.2萬美元）。即使香港提升至80萬港元（10.2萬美元），也只是與英國相若而已。

而以保障額相對人均本地生產總值的百分比這個常用指標來看，香港的存保額提升至80萬港元後，佔人均GDP升至206%，仍是低於中國内地（575%）、馬來西亞（511%）、美國（356%）、英國（221%）及德國（209%），排名第六。因此提升存保額，亦可增加香港的金融競爭力，同時符合十四五規劃綱要中「提升國際金融中心地位」的要求。

另外，隨著虛擬銀行近年興起，其安全性也受到存戶的關注。存保計劃固然已經包括虛擬銀行，但提升保障額，亦有助增進用戶對其認受性及信心，進一步推動以虛擬銀行為代表的金融科技發展。

最後，香港所有銀行都是存保計劃成員之一，都需每年向存保計劃繳交保費，大型銀行對大幅調升存保額有保留，是因為目前金管局設有「處置機制」，即一旦有「大到不能倒」的金融機構出事，將由金管局運用一系列「穩定措施」來管理倒閉秩序，換言之大型銀行根本無需倚靠存保基金的保障，他們當然希望維持低的存保額，不欲繳付更多的保費，但這並不付普羅大眾的利益。

目前息口仍處於高位，不少市民趁存息高企增加定存資產，我認為應趁此時機加快提升存保額進度。從大局看，不論大型抑或中小型銀行的存款受到更多保障，可加強市民對本港金融地位的信心；從細微處，也是關顧小存戶的貼心之舉。

作者李智匡是市場策略研究顧問，之前為傳媒工作者。文章僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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