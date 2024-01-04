來稿｜重振旅業帶動經濟的兩個良性循環

2024年元旦，史上規模最大的除夕煙花匯演時隔多年再耀香江，維港兩岸超47.9萬人觀看跨年煙花匯演，22.7萬訪港旅客刷新2023年單日新高紀錄，但美好的12分鐘過去後，大批內地旅客滯留在直通巴士站以及港鐵上水站，事件引發各方討論。雖然政府迅速作出檢討和整改，但這次事件帶給旅客的傷痛卻需要很長時間才能平復，未來良好的遊玩住宿體驗，以及親切友善的服務態度，是香港能否重振旅遊業的關鍵所在。



來稿作者：駱俊偉



值得注意的是，本次滯留的大批旅客都選擇在地鐵站、連鎖餐廳當「難民」等待頭班車返回內地，而不選擇在本地住宿，很大原因是除夕跨年夜，酒店房價因需求大而大幅加價，甚至不具任何旅客體驗的賓館，亦「獅子開大口」索價四位數，令不少內地旅客對訂酒店卻步，致使他們「寧願捱6個鐘」，都要等過境頭班車和口岸開放。長此以往，如此性價比低的住宿條件，即日往返的旅遊模式只會越來越普遍，無法創造更大的經濟價值。

政府過去已推出各項鼓勵消費優惠，以期重塑香港「購物美食天堂」的招牌。但香港物價冠絕全球，派發100元的優惠券實在杯水車薪，飲兩杯奶茶吃個雞蛋仔就差不多花完。要有效促進旅遊業旺丁又旺財，首要條件須解決住宿問題，旅客願意過夜，自然有觀光與消費需求。政府可考慮集中資源，加大力度推出住宿+交通優惠，例如旅客免費住宿大抽獎和消費換住宿，將文化與旅遊深度融合，推出深度文化遊體驗暨住宿券，為旅客創造更豐富多樣、新鮮的旅遊體驗。同時，可效仿澳門贈送回程車或船票等做法，減輕旅客的經濟負擔刺激消費，旅客更願意過夜，才能為旅遊業發展的良性循環奠定基礎。

優質的旅客體驗有助提升旅客幸福感和獲得感，助力說好香港故事。政府宣揚「好客之都」多年，以一句街知巷問的「今時今日咁嘅服務態度唔夠架」，成功營造好客氛圍。惟近年的士濫收車資、餐廳服務強差人意、市民有意無意的歧視目光，皆造成旅客不快的經歷，更有內地旅客揚言以後不到香港旅遊，這是「好客之都」應該發生的事情嗎？

在消費心理學的角度，消費意願與「開心」和「值得」掛鉤。哈爾濱近日遊客不斷，皆因當地政府牽頭社會推動旅客優質體驗，民眾如同對待家人般熱情招呼旅客，甚至改變生活方式，以騰出空間予遊客體驗哈爾濱生活，別具人情味，市內食肆幾乎座無虛席，連當地人都感歎未曾感受過如此良好的旅遊體驗和服務態度。在經過傳媒和社交媒體廣泛傳播後，吸引了更多旅客前往，形成了良性循環，一方面旅客開心遊玩，放心消費，帶動當地旅遊業的發展，一方面也重塑了城市形象，創造了新的經濟增長點。

疫後政府重視招徠高質旅客的工作，卻忽略提高本地服務水平素質的需要，輕視旅客體驗的重要性。今年2月本港將有農曆新年煙花匯演，阿根廷球王美斯也會隨國際邁亞密在香港大球場踢表演賽，政府除了要避免除夕元旦的事件重演，更需要動員全社會把握機遇，吸引更多旅客來港，正如哈爾濱政府在給全市人民的一封信中提到，「人人都是城市溫度的傳遞者，人人都是城市形象的代言人、人人都是城市榮譽的守護者、人人都是都市美景推薦官。」以真誠換真心，以禮待人，給予旅客賓至如歸的感覺，藉旅客良好口碑說好香港故事，本地旅遊業才可真正走上振興之路。

作者駱俊偉是公共政策研究員，城市大學公共政策與管理碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。