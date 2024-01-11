來稿｜野蠻行徑與挑釁　衝擊亞洲的和平

亞洲會否出現類似「第三個烏克蘭」的狀況？或有人用野蠻的態度、野心的思想、野狼的凶狠引發另一場戰爭呢？值得關注與提防。



來稿作者：陳文坪



新年伊始，就傳來朝鮮在1月5日向韓國西部海域發射200多枚炮彈後，6日、7日分別繼續發射60、90多枚炮彈，而這些炮彈落入北方界線（NLL）北邊一側的消息。朝中社也報道朝鮮人民軍總參謀部發表聲明說，朝方發射炮彈是針對韓國進行大規模射擊訓練的應對措施。該聲明也說：「同一民族的概念已經從我們的認識中抹去了。」

聲明中「同一民族的概念已經從我們的認識中抹去了」，呼應了朝鮮領導人金正恩去年12月30日在勞動黨八屆九中全會上，將韓朝關系定性為「敵對的兩國關係」的說法。既然是敵對關係，朝韓和平統一已走入了「盡頭」。

回看2022年2月，當俄羅斯「無預警」揮軍入侵烏克蘭後，國際社會才恍然大悟，原來普京早已部署軍事行動。進而引發了國際社會的熱議，下一場戰爭會在哪裏發生？媒體都「不約而同」地指出，現在是「烏克蘭，下一個就是台灣」的揣測性報道。雖然中方隨即作出反駁，台灣問題是中國的內政，與烏克蘭性質完全不同。但媒體、政論者還是不時「深入性」報道、討論。

然而，台海雖局勢緊張，卻是可控的，中共領導人都是清醒的，是不會、也不可能隨西方媒體起舞的；更沒必要在自己的家園點燃戰火而造成生靈塗炭。反觀是，沉靜多年沒發生大事件的中東以色列與巴勒斯坦關係卻出其不意地被巴勒斯坦的哈馬斯武裝組織給點燃。哈馬斯在加沙地帶用數千火箭炮齊發襲擊以色列領空、領土，並入侵以色列擄走數百人當人質。不但讓國際社會震驚，也使以色列顏面盡失。

以色列隨即作出反擊，揮軍加沙地區對哈馬斯據點、設施、指揮中心無差別狂轟濫炸，三個多月來戰火不停在加沙各地方燃燒、硝煙四起，許多大樓、學校、醫院等建築物成了斷瓦殘垣。武裝軍備落後的哈馬斯組織，向世界「一流」的武裝軍隊以色列發起挑釁對抗，結果是哈馬斯潰不成軍，連帶加沙地區也被聯合國官員指「已不適合居住」的地方。正是哈馬斯的瘋狂、莽撞，陪葬的是加沙數萬人民性命與家園。這可以說是類似「第二個烏克蘭」局面。

在朝鮮1月5日向韓方西海緩衝區發射了200多枚炮彈，韓國當局也隨即下令，疏散居住在延坪島、白翎島一帶的700多名居民，以及停航到這兩個島嶼的客輪。與此同時，韓國軍方也使用K9自行火炮和坦克炮等進行海上射擊訓練。而韓方將島民疏散，猶如為軍事衝突作最壞打算，以此預防被偷襲而措手不及的做法。

朝鮮的炮擊行為「故意」在制造事端，挑起無謂的衝突。韓方作出反應與實彈射擊訓練，是對朝方炮擊的強硬回應。然而，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正1月7日在朝中社發表的評論中表示，朝鮮軍隊將發動「炮火的洗禮」，以回應任何挑釁。這無疑是「好戰」行為。

圖為朝鮮領袖金正恩攜女兒金珠朱愛參觀軍車工廠，朝中社2024年1月5日發布。（KCNA Via Reuters）

專家警告，朝鮮此次挑釁只是開始，今後朝鮮半島的緊張對峙將不斷升級。可見，任何一方若是不小心向對方開響第一聲，東北亞衝突隨即就會升級，後果必將不堪設想。

回顧過去，朝鮮不時發射導彈、軍事衛星，不但違反聯合國的決議，也持續將國家財力導向軍事化，而經濟發展卻嚴重滯後，人民的溫飽至今還沒獲得解決。單在2022年、2023年，朝鮮每年用於國防預算都佔總預算約16%，其它方面的支出就捉襟見肘了。

以史為鑒。朝韓任何的小衝突，必將引發東北亞更大的衝突。更何況，韓美日聯盟比過去來得更緊密，連成一體共同抵御是免不了的。到時，中方也難以袖手旁觀。就如新中國成立初期，即發生韓戰，中共別無選擇，只能加入戰局，派出幾十萬士兵參與「抗美援朝」。這場戰役，中國被拖下水，並付出幾十萬條生命這麼沉重的代價。

當下，朝鮮罔顧自身的力量，故態萌發，挑起事端，向爭議的海域發射炮彈，主動挑釁，這無疑增加了美韓日三方聯盟的連動性、正當性、聚合性；也使東北亞局勢變得更加混濁不堪。不能讓東北亞成為「第三個烏克蘭」來衝擊亞洲的經濟、安全與穩定，別再讓朝鮮金氏的任性妄為使中國來承擔後果。

別讓歷史重演。有必要吸取經驗教訓，拒絕無謂犧牲人民財產與安全福祉局面發生。中國是朝鮮的近鄰，有必要採取預防性措施向朝方領導人闡明立場。當然，進一步引導朝鮮走改革發展道路，走經濟建設之路，走和平發展之道，只有國強民富才能抵御外敵。相信中方有更好的腹案，必定中方過去40年的改革發展經驗，印證了強國可以「戰勝一切侵略」的基礎，也是不可或缺的一股「超級」力量。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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