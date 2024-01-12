來稿｜綠在區區　以民為本嗎？

香港特區已推行固體廢棄物分類和回收多年，成效見仁見智，其中，「綠在區區」可謂成功跑出的品牌，成功在多區紮根，可是，繼去年有報道指出，九龍某營運商把市民分類後作回收的物品，當成是一般廢物運到堆填區；另外，在長假期前後，個別營運商也未有安排人手，回收站未有營運，結果被市民分類並送來的回收物被放置在「綠在區區」門外，被管理處勸籲。



來稿作者：朱家健



街坊投訴「綠在區區」也不是新鮮事，就連筆者也曾受到「綠在土瓜灣」外判工作人員的無理刁難和無禮對待，外判工作人員只把回收服務當成是「一份工作」，可見外判商也只把環保回視為「一盤生意」而已。



筆者發現，多區的「綠在區區」回收點，不太「就腳」，是設在遠離屋邨、屋苑等民居頗為遙遠的地點，未必可以吸引居民把回收物帶到老遠的「綠在區區」回收點，甚至乎打消他們分類和回收意欲，事倍功半。例如，「綠在觀塘」是設在九龍灣的高速公路旁邊，與最近的民居也有至少一公里之遙；「綠在西貢」的回收點設在將軍澳，但與主要屋苑仍有一大段步程，如果把回收物以手推車搬運到回收點，又要上行人天橋或下行人隧道，打消環保支持者分類回收的意願；座落工廠區的「綠在沙田」也遇到同樣情況，居民攜同回收物品到回收站也需要上落天橋或行人隧道；同樣邏輯，「綠在灣仔」則在紅磡過海隧道馬路旁邊，可能是鼓勵駕駛人士多作分類回收！「綠在大埔」回收點，設在附近沒有民居的工廠區，恐怕未能讓該區居民受惠於環保回收計劃；同樣道理，「綠在葵青」回收點，設在青衣担杆山路兩處修船廠旁邊，該處近乎人流疏落。

「綠在區區」的回收點，分為回收環保站和回收便利點，也在某星期指定時間（節日或惡劣天氣除外）設有回收流動點，旨在鼓勵居民響應分類回收，作循環再造，為環保獻力。 筆者建議，當局在審批撥款給營辦團體時，須考慮實際情況和設立監督機制，不應任由營辦團體在偏遠而人流較少的地方開設回收便利點，所回收的物品數量相對少，成效稍遜，當然，對營辦團體而言，如果撥款是定額的，「做又三十六，唔做又三十六」，反正只要設個站就可以袋袋平安。

筆者認為，宜增加流動回收點，甚至是以貨車協助，或可考慮在放學後在中學校園操場內作臨時回收活動，活動後再作簡單消毒清潔，既是善用地方資源，也讓學校融入社區有持份有回饋，增加歸屬感，同時，也是一堂活生生的環保教育課。香港特區政府在發展新屋邨或社區時，也可預留空間作為環保物品回收點和臨時儲存倉庫，另外，房署公屋樓下舖位、房委會商場甚至領展商場，也可以預留若干舖位，以優惠租金作為區議員辦事處、關愛隊分站、互助委員會或居民互助社、福利會和回收便利點。

作者朱家健是全國港澳研究會香港會員、中國和平統一促進會香港總會副秘書長、香港基本法澳門基本法研究會會員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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