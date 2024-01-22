梁熙｜兩招推廣接種流感疫苗

作為民建聯衛生事務發言人，筆者昨日（1月21日）與社企銀騎士在摩頓台社區中心合辦了小童及青少年噴鼻式流感疫苗接種活動，響應政府公布的流感高峰期。活動吸引了眾多家長帶同子女參與，讓他們在不用打注射式疫苗的情況下，提高對流感的防禦能力。



來稿作者：梁熙



筆者對於活動的成效感到非常鼓舞，參加者人數不少。起初部分家長也會感到疑惑，他們認為注射式流感疫苗的成效較為顯著。但當他們知道英國的研究報告顯示，噴鼻式流感疫苗的成效較注射式流感疫苗高50%後，疑惑一掃而空，便安心讓小朋友採用噴鼻式流感疫苗。

噴鼻式提高意欲 電子化加強效率

香港現時的注射覆蓋率偏低，6個月至6歲接種率只有46.6%，6至12歲接種率較高有67.4%，12至18歲的更只有39.9%。相對於澳門，他們的院舍接種率超過90%，幼稚園及小學的接種率達到80%。香港小朋友的接種率平均只有50%，這樣很容易出現學校爆發流感的情況。若接種率達70至80%，便能減低爆發的情況出現。

幼小流感控制關注組早前公佈調查結果，超過一半教職員及家長認為噴鼻式流感疫苗能夠提高小學的接種率及小朋友接種的意欲。但2022至23年度政府注射計劃及季節性流感疫苗學校外展計劃購買的疫苗劑量，注射式流感疫苗大約138萬劑，而噴鼻式疫苗僅2.4萬劑。期望政府除了價錢因素外，亦參考噴鼻式如何協助提升接種率的數據及市民意願再為考慮採購因素。

季節性流感學校外展計劃雖然受老師歡迎，但卻增加他們的工作．原因是現時學校仍然對學生派發紙本表格，當學生填妥表格交回學校後，老師又要逐一將資料輸入電腦，增加工作量。相反澳門的學校已經採用電子版本的表格，學生填妥後老師只要再作核對便告完成，非常方便。因此希望政府對學校派發電子版本表格，這樣便能增加接種率，減低老師的工作壓力。

區議員支援有需要市民

最後筆者呼籲尚未接種流感疫苗的長者或殘疾人士，有需要可以向地區議員查詢，他們可以協助長者或殘疾人士預約到附近的公營醫院或衛生署下的疫苗中心，免費注射疫苗。而家長可以到有噴鼻式疫苗提供的私家診所預約，安排小朋友接種疫苗。

作者梁熙是立法會議員（香港島東）。文章標題由編輯另擬，內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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