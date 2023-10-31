梁熙｜流感疫苗要快打　帶狀疱疹勿輕視

衞生署最新數據顯示，本港季節性流感的活躍程度自七月不斷上升，甚至有專家指本港過往三年流感活躍程度處於低水平，預言今年流感情況會比往年更嚴重，接種預防疫苗至關重要。筆者一直關注本港醫療健康政策發展，政府當局去年12月公佈《基層醫療健康藍圖》，推行「慢性疾病帶共同治理先導計劃」，到近期醫務衞生局到立法會宣傳接種流感疫苗，告訴市民「不要等，快打針」！筆者認為這些積極投放資源於疾病預防工作是非常重要，除了新政，也可從疫苗資源分配，以及涵蓋疾病範圍著手，完善本港現行成人疫苗計劃。



來稿作者：梁熙



醫務衞生局局長盧寵茂在稍早前的立法會議上，指政府本年度已訂購92萬8600多劑流感針，有需要時更可增加10%至超過100萬針，寧可「備而不用」，以免市民因採購量不足未能接種疫苗。然而翻查流感疫苗接種率資料，本港50至64歲人士接種率只有11.2%，這個組別的人士大多忙於工作，較傾向私營醫療機構接種資助流感疫苗，當局應著手優化現時計劃，考慮將部分疫苗靈活調動供私人市場使用，方便目標受眾更容易接種疫苗，不會造成浪費。

另外，現時衞生署的成人疫苗接種計劃，只提供季節性流感疫苗和肺炎球菌疫苗，未有涵蓋更多疾病。筆者留意到近月民間對生蛇的關注度提高，也有香港非牟利機構向有經濟困難的市民提供免費和優惠價格的預防疫苗，短時間已吸引不少市民查詢。而今年中大學發表的研究指，本港每七人便會有兩人患上帶狀疱疹，部份患者更需要住院治療；廣泛的發病率和一定的住院需要，將為公營醫療系統的人手和財政資源帶來壓力。

民建聯早於兩年前已倡議政府當局就帶狀疱疹疫苗（蛇針）提供資助，而民建聯東區支部早前亦曾進行一項關於生蛇的社區調查，結果顯示50歲或以上的受訪者中有26.2%人曾經「生蛇」，而且坊間對預防生蛇的疫苗需求殷切，八成以上受訪者表示希望接種帶狀疱疹疫苗；九成以上認為政府需要提供接種帶狀疱疹疫苗資助。筆者認為現時是適當時間將蛇針納入現行成人疫苗計劃。

雖然現時帶狀疱疹疫苗價格相較其他預防疫苗高，但若能將疫苗納入接種計劃，確保一定接種人數，相信可與供應商爭取較實惠的價錢；而做好預防生蛇的工作，也有助減輕公營醫療系統壓力、更有效分配醫護人手及資源，減輕與帶狀疱疹防治有關的財政負擔，提升公營醫療系統的效率。

筆者認為政府當局應在推動一系列改革措施發展基層醫療同時，亦應評估現行的疾病預防措施，完善現有資助疫苗計劃，便能真正貫徹《藍圖》中「預防為重」的策略。

作者梁熙是立法會議員（香港島東）。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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