來稿｜香港追求「山河無恙」，完成23條立法正體現這種追求

中央政府駐港聯絡辦1月30日舉辦新春招待會，鄭雁雄主任發表新春致辭。鄭主任在致辭中指出：「新的一年，香港應圍繞對接國家發展戰略和廣泛開展國際合作堅定前行，少一分焦慮懷疑、多一分信心定力，少一分因循守舊、多一分改革創新，少一分怪話謬論、多一分積極力量，只要積土成山、積善成德，推動從量變走向質變，推動『三大國際中心』反覆運算發展，世界『變數』終將帶來香港人人有份的『著數』」。



來稿作者：周厚立



鄭主任把三個與「龍」有關的祝福送給香港和廣大市民：1、願香港龍飛鳳舞，納變革之福，迎發展之興；2、願香港龍鳳呈祥，納平安之福，迎百業之興；3、願香港龍馬精神，納活力之福，迎文化之興。

1、「願香港龍飛鳳舞，納變革之福，迎發展之興。」香港隨着歷史的發展不斷蛻變，與時並進，民生逐步改善，社會日益進步。 時至今日，香港已成為領先國際的金融貿易中心。香港的發展史，就是一部在識變應變求變中實現自我超越的歷史。當前，世界百年未有之大變局向縱深演進，香港處由治及興的新階段，機遇和挑戰並存。鄭主任說，香港人具有特別能駕馭變局的特質，每每能創造「逢變則興」的奇跡。新的一年，香港應圍繞對接國家發展戰略和廣泛開展國際合作堅定前行，只要積土成山，推動從量變走向質變，世界「變數」終將帶來香港人人有份的「著數」。

2、「願香港龍鳳呈祥，納平安之福，迎百業之興。」鄭主任指出，古往今來，中國人總是把金甌無缺、山河無恙作為共同追求。香港能夠平穩過渡重回祖國懷抱，離不開這種追求；隨著香港國安法實施和「愛國者治港」原則落實，香港煥發出「國安家好」新景象，彰顯了這種追求；下一步辦好涉國家安全重大案件，完成基本法23條本地立法，更體現這種追求。香港回歸祖國至今已近27年，但23條立法一直未能完成。雖然香港已有香港國安法，但國安法並未全面涵蓋主要危害國安罪行，只有完成23條立法，才能更好地維護國家安全，香港才能一心意發展經濟、改善民生，可稱為香港由治及興的最後一塊拼圖。完成23條立法正體現這種追求，發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」，「安居才可樂業，平安也是發財。」

3、「願香港龍馬精神，納活力之福，迎文化之興。」鄭主任表示，在由治及興的道路上，文化是更持久更深沉的力量，也是社會和諧、社群團結的最好粘合劑。用好這種力量，需要大力發展文化事業，滿足香港市民日益增長的文化需求，煥發昔日武俠小說、港產電影、流行歌曲等經典品牌新魅力，推動香港不僅馬照跑、舞照跳、股照炒，而且更多玩法、更多驚喜、更多享受。

鄭主任講話鼓舞人心充滿正能量，多位香港立法會議員在參加新春招待會後表示，未來會繼續擔起愛國者的重任，履職盡責，全力支持特區政府依法施政，全力推動香港的發展，同時完成基本法第二十三條立法，並做好愛國主義教育，提高港人對國家的認同感和歸屬感，為構建更美好的香港努力。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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