來稿｜增設撥款要求　推動本地生與非本地生文化融合

來稿作者：莫楚媛



資助專上院校非本地學生限額將於2024/25學年起提升一倍至40%，以吸引更多海外和內地學生來港升學，本地生與非本地生於校內的文化融合工作變得更重要及具挑戰。現時，本地各大專院校為非本地生所提供的主要支援形式包括：到港生活指南、迎新活動、親善家庭計劃和本地文化交流活動等；亦有院校籌組非本地生的學生組織，以凝聚非本地生互相支援。基於文化及語言能力的差異，各院校多年來連結本地生與非本地生共同參與活動的工作皆別具挑戰，文化融合活動的舉行地點偏向本地且形式偏向短期。

為鼓勵各院校及青年發展團體策劃別具特色的本地生與非本地生文化融合活動，政府可針對性地提升對相關文化融合活動的資助。例如，若能連結本地生與非本地生共同參與具特色的內地交流/服務/考察團，將有助提升本地生參與文化融合活動的興趣和動機，讓香港青年掌握內地的發展及與內地青年共同進行志工活動，達至民心相通。

此外，本會樂見由2023/24學年起，教資會向「內地與環球連繫及學習體驗資助計劃」額外注資1億元，鼓勵資助大學提供更多境外交流及學習機會。青年會自成立以來一直鼓勵會友參與不同海外服務交流團以擴闊其世界觀。可是隨着年代變遷，不少學生在中學階段已有參與海外學習或義工服務的機會，以致在大學階段參與海外服務團的積極性較以往遜色。

為提倡多元文化學習體驗及鼓勵更多學生把握境外交流及學習，政府可於以上資助計劃增設「結合多於兩地青年共同參與」的撥款要求，以鼓勵各院校及青年團體策劃結合不同國家及地區的青年人共同參與的境外活動，藉其他地區具服務及學習熱誠的青年人以朋輩身份感染香港學生，提升本地青年的自我認識及成長，讓新的資助更能惠及到位的服務，用得其所。

青年會自2003年起於全港8間大專院校（浸大、中大、科大、嶺大、恒大、理大、港大及青年會專業書院）開展大學及學院青年會服務，致力為學生舉辦本地及海外非形式教育活動及社會服務培育青年領袖。憑藉本會與多間院校的良好策略性合作伙伴關係，以及逾20年的境外交流活動經驗及本會龐大的國際網絡，本會將有效地舉辦以上形式的文化融合海外活動，亦可連結本地生與非本地生一起於本會不同地區社會服務單位參與本地工作實習及體驗，為他們於課堂外締造緊密的合作機會，以提升彼此的交流及了解，互相學習及欣賞，同時提升非本地生對香港社區的認識。

作者莫楚媛是香港中華基督教青年會大學及學院青年會部主管。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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