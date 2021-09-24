44歲朱凱婷曬三點式　身材Fit爆陳茵媺讚：on fire！

撰文：沈彥恒
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44歲藝人朱凱婷（Heidi）近年專心湊女，但仍不時亮相主持節目，外表身材都Keep得年輕。近日她抓住夏天的尾巴，出海享受陽光兼追月。
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