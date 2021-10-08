50歲鍾麗緹性感現身 教你15分鐘練出蜜桃臀

撰文：黃廸暉
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50歲性感女神鍾麗緹（Christy）一向保養得宜，多年來依然保持火辣身材。最近她在社交媒體上傳了一段健身影片，片中她穿著性感運動服裝，教大家如何用15分鐘練出性感蜜桃臀。
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