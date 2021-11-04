陶大宇商演唱《倒轉地球》台上超high 興奮大媽狂歡呼衝上台獻花

撰文：林穎嵐
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58歲的陶大宇近年鮮有演出香港劇集，近日網上流傳一段他在內地演唱《倒轉地球》片段，他在台上超high的演出引起網民熱議，台下的媽媽級觀眾更超興奮，有人更狂歡呼且上台獻花。