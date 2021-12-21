王力宏離婚｜盤點香港娛圈渣男　有人衰鹹濕四度撩開房終患驚恐症

撰文：OTT
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王力宏被李靚蕾爆是渣男後，宣布暫時退出娛樂圈。現在和大家盤點一下，香港娛樂圈的渣男有幾渣，下場又是怎樣？原來還有人因衰鹹濕，搞到患驚恐症！