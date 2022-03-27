兩的士司機爭路各不相讓終攬炒　網民：何必呢

撰文：鄒文妮
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的士爭路可以去得幾盡？答案是寸步不讓！昨網上瘋傳一則短片，兩部市區的士在單行線爭路各不相讓，叮噹馬頭並駕齊驅推進，鬥氣的下場怎會好，結果是兩車貼得太近發生擦撞，其中一的士哥落車怒罵，口角又動武。