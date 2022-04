現年37歲的前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名,她更曾月租4萬半山豪宅,生活富貴的她屢傳被富豪包養。今日她突然在IG疑炮轟「富三代」鍾培生父子,除了Post出鍾培生一家三口的合照和帶有「鐘」性的利是,最爆莫過於上載一張鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅,更寫道:「I don't think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.(我不認為我公開談論過某人的壞話,但鍾培生和鍾仁偉這兩個人絕對是個人渣,太可怕了!)