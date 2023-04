現年41歲的女神陳法拉於2021年情人節於IG宣布囡囡小米妮出世,如今她的囡囡已經兩歲多,法拉亦間中會分享她與囡囡的生活點滴。日前她post了帶囡囡到機場準備搭飛機外出遊的靚相,並留言表示:「She packed her own bag this time. Brought along her favorite stuffed animals and toys. Can’t wait to explore the world with my little lady! (Shout out to my mom for this hand-knit sweater ❤️) (這次她收拾了自己的包。帶來了她最喜歡的毛絨玩具和玩具。 迫不及待地想和我的小女士一起探索世界! (為這件手工編織的毛衣向媽媽喊話❤️)」