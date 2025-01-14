社署觀塘區福利辦事處與女青推行「心靈啟航」青少年精神健康計劃

為讓社區人士關注青少年的精神健康，提高各界對青少年精神健康的認識及建構關愛青少年文化，社會福利署觀塘區福利辦事處與香港基督教女青年會樂華綜合社會服務處（「女青」）於1月12日（星期日），聯同精神健康諮詢委員會「陪我講 Shall We Talk」計劃及香港遊樂場協會於觀塘YM²裕民坊商場舉行名為《「心靈啟航」青少年精神健康計劃》推廣日。



活動當日於現場設置壓力測試評估、認識睡眠與減壓之活動、小遊戲及心靈加油站等，並為青少年及公眾人士提供精神健康諮詢服務；同場亦舉辦專題講座，由精神科醫生黃思麗醫生分享睡眠質量與精神健康的關係，以及導演陳德森先生分享有效紓緩精神壓力的形式，幫助青少年及市民了解更多優質睡眠及舒緩壓力對精神健康的好處。

眾嘉賓包括社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生（中間）、觀塘區區議員（觀塘西）李嘉恒先生（右六）、社會福利署觀塘區青少年服務地方委員及香港基督教女青年會樂華社會綜合服務處主任等出席支持推廣日活動。

此外，大會亦安排發呆挑戰活動，參與的青少年於30分鐘內保持放空「發吽哣」，但不能入睡狀態，讓大腦得到真正的休息，大會增設「發呆樣之最」、「發呆宇宙獎」等獎項提升活動趣味性，獎勵青少年成功挑戰。大會邀請青少年透過歌曲及舞蹈向現場市民展現正能量及推廣精神健康訊息，而參與的青少年及市民均獲贈打氣小禮物。推廣日活動能夠喚起社區人士對青少年對精神健康的關注。推廣日活動成功舉行，共錄得逾2,100人次出席參與。

「陪我講Shall We Talk」計劃於現場提供「尋找安眠好習慣」活動，讓參加者可從遊戲中了解正確的精神健康資訊，認識促進睡眠健康的好方法。

現場安排發呆挑戰活動，給予青少年參加者於30分鐘內嘗試體驗放空。

推廣日以「心靈啟航」為題，社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生於活動上表示：「社會福利署一直非常關注青少年的精神健康，持續加強支援兒童及青少年服務，以及早識別和支援有精神健康需要的青少年。在地區層面上，觀塘區福利辦事處亦聯同區內綜合青少年服務中心，為區內33間中學（包括官立、資助及直資中學）舉辦以青少年精神健康為主題的地區活動，為青少年提供多元發展機會，提升他們的抗逆力。」

社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生致辭，表示社會福利署一直關注青少年精神健康。

他說：「我們期望透過今日的活動，吸引更多社會大眾關注青少年精神健康，更加主動關懷身邊的青少年，構建觀塘區關愛青少年文化。同時，亦多謝精神健康諮詢委員會「陪我講 Shall We Talk」計劃、香港遊樂場協會，以及講者黃思麗醫生及陳德森導演對今日活動的支持。」

女青於推廣日前亦已經舉辦了Fitness Health達人活動，為16位青少年提供了一個結合運動、紓壓及團隊合作的良好平台。100%參加者在身體素質、心理韌性及社交技能方面均有明顯進步。

社署觀塘區福利專員梁保華(中間)、社署觀塘區助理福利專員林小娟(左二)、基督教女青年會總主任(青年及社區服務)(觀塘)方英傑(右二)、精神健康諮詢委員會「陪我講Shall We Talk」計劃代表(左一)、精神科醫生黃思麗(右三)與陳德森導演(左三)，及遊樂場協會地區督導主任(觀塘)許任能，主持推廣日啟動儀式。

陳德森導演鼓勵青少年當感到身心不適，宜盡快求助和尋求支援服務。

青年人為大會貢獻精彩舞蹈及Busking表演，透過行動鼓勵青年同儕以積極態度面對生活的順境與逆境。