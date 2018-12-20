九龍城翻新公廁要半年 的士司機投訴：無地方解決

香港不少公廁一向「臭」名遠播，為改善公廁衛生情況，食物環境衞生署和建築署合作推行公廁翻新計劃，其中九龍城石鼓壟道公廁已於今年9月底展開翻新工程 ，惟不少的士司機反映，公廁停用令他們非常不便。

根據九龍城區議會文件，石鼓壟道公廁翻新工程，預計由2018年9月底至2019年3月，公廁翻新後將增設 1 個無分性別的「通用洗手間」，內有 2 個座廁及 2 個洗手盆，當中包括 1 個兒童座廁及 1 個兒童洗手盆、1 張嬰兒座椅及 1 個替嬰兒更換尿片的檯位。

九龍城石鼓壟道公廁現正進行翻新工程中。（王海圖攝）

石鼓壟道公廁位置圖 （區議會文件截圖）

民建聯九龍城區議員吳寶強表示，石鼓壟道公廁翻新對附近居民而言十分不便。他指出，上述洗手間一向多人使用，附近更是很多的士司機停泊休息的熱點。雖然，石鼓壟道公廁附近亦有石鼓壟道遊樂場公廁和龍崗道公廁，但以步行路程來說，至少要花上五分鐘的步行路程，因此公廁停用對不少的士司機非常不便。

雖然，石鼓壟道公廁附近亦有石鼓壟道遊樂場公廁和龍崗道公廁，但有區議員指以步行路程來說，至少要花上五分鐘的步行路程，因此公廁停用對不少的士司機非常不便。（王海圖攝）

雖然，石鼓壟道公廁附近亦有石鼓壟道遊樂場公廁和龍崗道公廁，但區議員指以步行路程來說，至少要花上五分鐘的步行路程，因此公廁停用對不少的士司機非常不便。（王海圖攝）

翻新工程後石鼓壟道公廁地下的平面圖則 (女廁和通用洗手間)。 （區議會文件截圖）

吳寶強認為，當局應在九龍城石鼓壟道公廁翻新期間，設置臨時流動洗手間，以解決的士司機和附近居民一時之急。但食環署回應時表示，石鼓壟道公廁鄰近無合適位置擺放流動廁所，加上附近已有石鼓壟道遊樂場公廁和龍崗道公廁供市民使用，因此暫不考慮增設流動廁所。

龍崗道公廁。（王海圖攝）

石鼓壟道遊樂場也設有公廁。（王海圖攝）

新工程後石鼓壟道公廁一樓的平面圖則 (男廁) 。 （區議會文件截圖）

九龍城區區議員吳寶強對《香港01》表示，雖然石鼓壟道遊樂場公廁和龍崗道公廁附近亦可供司機泊車，但石鼓壟道公廁位偏僻，的士司機較易「搵位泊車」，方便他們換班及休息。