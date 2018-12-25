【幫幫眼】李鄭屋邨茶記失貓　主人盼街坊幫手尋回店長「奶茶」

東北季候風影響，今個聖誕節至除夕夜氣溫降至16至18度，一眾貓奴狗奴都為愛寵穿上禦寒衣物，或開定暖爐為主子暖身，但在這普世歡騰的佳節前夕，長沙灣李鄭屋邨好旺茶餐廳老闆娘Rebecca卻走失了愛貓囡囡奶茶。她擔心：「佢已經出走一星期了，只怕牠在外面又凍又餓，冇力跑回家，真係好掛住佢呀！」她希望街坊幫手留意，盡快尋回愛貓，她願付薄酬感謝。

貓主Rebecca是長沙灣李鄭屋邨平台的好旺茶餐廳老闆娘，她接受《香港01》訪問時表示，希望街坊發揮李鄭屋邨左鄰右里的鄰舍精神，助她尋回三歲愛貓女奶茶，她說：「本來奶茶係棄貓，當時前主人話如果冇人要，就會攞去愛護動物協會，我話唔好咁殘忍啦，成年貓冇人肯收養的，最後都會被人道毀滅，『你唔養，我養！』」奶茶至今已入住茶餐廳年半了，深受街坊愛戴，更被封為店長，每日坐在收銀處幫手招客。

奶茶在今個月中走失，至今仍未回來。（受訪者提供相片）

Rebecca形容奶茶是一隻有個性的家貓女，頭尾啡黑色，肚身手腳則為白色，她指：「可能佢被遺棄過，所以性格有點惡，不喜歡被人碰到或抱起，但牠就是向我撒嬌，牠不開心時反而依過來要我抱牠摸牠，牠真係很有人性。」茶餐廳多處都擺放了給奶茶休憩的毛巾小床和紙皮椅。

本來奶茶不懂上落樓梯，每日只會在茶餐廳內外徘徊，每次想到出去樓梯間玩時，都會叫Rebecca抱牠，她便細心地逐級教牠上落，怎料牠學識後就跑出去玩，她擔心道：「奶茶已經出走了一星期喇，今次係佢第一次出走，呢排天氣轉涼，真係驚佢喺出面又凍又餓冇力返屋企。」奶茶暫未有領取晶片，Rebecca待尋回失貓後，便會去獸醫診所登記。

雖然近日有保安員向Rebecca提過，曾在夜晚看到有小貓在茶餐廳門外抓門，但每次當她深夜等待時卻撲空。她希望街坊們可以幫手尋回奶茶，並願意付上薄酬報答有心人。