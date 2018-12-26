【出書不求人】誰說實體書已死？　「自發作」鼓勵青年自造實體書

在刻板的生活之中，很多人縱有創意，卻找不到合適的發揮平台，「YMCArts」早在2005年開始，舉辦自發作創意Diy書展，讓本地青少年從構想題材開始，一手一腳創造出一本實體書，把自己的創意和天馬行空的想法呈現出來。2019年的自發作書展將會在下週六開始(5/1)至2月10日期間舉行，20位香港青年將在書展中向公眾展示自己的作品。本屆「自發作」書展已來到第10屆，大會同時宣布這是最後一屆，並以「腳踏『實』地 遍地開花」作為今屆主題，茁壯本土文化。

由「YMCArts」主辦、第10屆的自發作創意Diy書展將於下週六舉行，書展第一站將在5/1 (六)至20/1 (日)假kubrick油麻地店舉行；第二站將在26/1 (六) 至10/2/19 (日)假尖沙咀圖書中心商務印書館舉行。來到第10屆，並且是最後一屆書展，將會有20位本地青年參展，由構思去到製作完全「自發作」，同時帶出了今屆的主題「腳踏『實』地 遍地開花」，鼓勵香港本地青年活用自己一雙手創作，為自己開闢一條「自我認識、發表創作」。

由構思到製作，全由一眾「自發作家」一手包辦，眾作家也在聚會中彼此認識。（自發作diy書展獨立製作 HK DIY Books Festival圖片）

第10屆自發作創意DIY書展將會是最後一屆，本屆主題為「腳踏『實』地 遍地開花」，鼓勵大家繼續自發創作，讓創作精神遍地開花。（自發作diy書展獨立製作 HK DIY Books Festival 圖片）

今屆書展的特色是讓書樣回歸「傳統翻頁式」，同時作者們也各自以書本的主題，融入「好係自己性格」的手作原素，例如其中一位參展作者水熊阿蟲的作品《耳疥蟲與聽見色彩的貓》，繪本中的圖畫全都是作者以身體，如十隻手指頭，作為畫筆直接繪製而成。

自發作人學習基本排版及output印刷（自發作diy書展獨立製作 HK DIY Books Festival圖片）

今屆亦有參展作者嘗試在作品中灌注個人獨特的創作語言，挑戰習以為常的閱讀經驗，例如盧韻淇的《有時》，便是以黑白照片及內裡暗藏的一段聲音，記錄了作者對於香港步行穿梭相遇的一些瞬間和靜物的感謝，把「聆聽」變成一種閱讀經驗和方式。

自發作創意DIY書展：第一站設於油麻地Kubrick（5/1 - 20/1/19）、第二站設於尖沙咀圖書中心商務印書館（26/1 - 10/2/19）

「自發作人」與自己的心血結晶「人書大合照」（自發作diy書展獨立製作 HK DIY Books Festival）

書展由Sandy山地於2005年開創，她向《香港01》表示，很多青年人會認為出書一定要靠出版社，而事實上創作並不應有此局限，故當初創辦自發作書展，便是期望讓一些打算創作出書、但卻無從入手的青年，能夠用自己雙手創作出一本實體書。她又透露，本屆書展主題是因應「最後一屆」和現時社會言論自由的變化而定，也希望大家能夠將自發創作精神遍地開花。

參展的自發作實體書，全由20位本地青年親自構思和製作。

自發作人學習Book-binding。（自發作diy書展獨立製作 HK DIY Books Festival圖片）

書展第一站亦設有「石頭蔬果畫‧在地考察創作@馬屎埔」分享展，展出蔬果畫石頭、貓農夫雕塑、創作寫真集(手作書)和馬屎埔泥土等展品，以示土地上每一顆寶「石』都正在守護當地的一頁記憶，讓來賓彷如置身馬屎埔田園考察，傳播守護土地和傳承歷史的信念。

書展第一站同時會有「石頭蔬果畫‧在地考察創作@馬屎埔」分享展，展出關於馬屎埔的蔬果畫石頭、照片、貓農夫雕塑、創作寫真集(手作書)和泥土，分享馬屎埔良田點滴。

第一站：kubrick (油麻地店)

日期：5/1 (六) – 20/1/19 (日)

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe

Meet the Artists‧自發作『書面』會 (費用全免)

日期：13/1/19 (日)

時間：3:00pm-5:30pm

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe



同場加開：自發作精神延伸 – 「石頭蔬果畫‧在地考察創作@馬屎埔」分享會

日期：5/1（六）– 27/1/19（日）

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe

第二站：商務印書館 (尖沙咀圖書中心)

日期：26/1 (六) – 10/2/19 (日)

地點：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期低層地下B1