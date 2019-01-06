【電影迷注意】影評人帶隊遊舊片場　賈炳達公園內榕樹都有故事

近年，香港不少舊區需規劃重建，具時代價值的建築逐漸倒下，但電影卻能以影像保存以往的片段。二戰後，九龍城及土瓜灣的片場林立，當時製作不少粵語及國語片。文化評論人曾肇弘將於19日帶領導賞，重遊以往的片場，並細說當中的趣事。

文化評論人曾肇弘將帶領導賞團遊走土瓜灣及九龍城，講述香港片場及香港電影的的歷史。(由受訪者提供)

導賞團將於本月19日舉行，主要遊走九龍城及土瓜灣的舊片場地址，包括老虎岩變電站、侯王廟、福佬村道等。帶領導賞團的文化評論人曾肇弘稱，活動已構想多年，源於本港近年不少重建發展，難以保留具價值的建築。「不過，我發現香港電影無意中保留了香港舊有的面貌，希望將這些紀錄帶回社區。」

曾肇弘說，以往本地有不少導賞團跟電影場景有關，但甚少介紹電影片場。「過去的香港電影很輝煌，九龍城及土瓜灣一帶均有不少片場，如位處九龍城兆基創意書院附近的侯皇廟是當年電影片場的集中地。」二戰後，侯皇廟附近的片場有製作粵語片、拍攝左派國語片的電影公司；而土瓜灣則聚集了不少於二戰前拍攝粵語片的片場。

80年老榕樹留下的痕跡

然而，現時九龍城及土瓜灣為住宅的集中地，是否難以追溯到舊片場的蹤跡？曾肇弘分享說，鄰近九龍寨城公園的賈炳達道公園前身是國家片場，公園內的老榕樹於1930年代已種下。「據說當時有片場同事去郊遊後，把種子帶回到片場種植，就成了現在這棵榕樹。但一直以來，我們都不知道有這些歷史，而榕樹前都沒有相關的介紹，但這些歷史是值得被聽見。」

賈炳達道公園的前身為國家片場，園內的老榕樹見證附近社區的變遷。(由受訪者提供)

除了遊走昔日的片場，導賞團還會介紹以往跟電影相關的建築物，如位於獅子石道的華南影聯。曾肇弘說現時華南影聯仍有運作，製作國慶酒會或其他相關的活動影片。

現時香港電影資料館雖然保存了大量電影歷史資料，但曾肇弘認為片場或場景的歷史資料難以有規模及系統來保存。「原因是資料太多，將資料系統化是一項巨大的工程，加上很多時電影的拍攝場景會模仿別的地區，例如杜琪峯會把觀塘變成中環，所以研究相對複雜。正因如此，民間也有其他人自發做有關電影場景的紀錄及導賞，希望以這個方法紀錄香港。」

活動詳情

日期：2019年1月19日 （星期六）

時間：下午2:30 – 下午5:00

報名方法：https://goo.gl/forms/kQhMaiXjIQ3GPw023