五十肩點算好？坐着也能輕鬆鍛鍊　易筋棒十招教你解決痛症

長者身體機能日漸退化，有機會因長期病患無法出門，鍛鍊身體機會亦會大大減少。易筋棒是近年新興運動，引入運動的教練孫貴平指，易筋棒有效舒緩長者常見的五十肩、彈弓手、坐骨神經痛等痛症，讓長者也能輕鬆鍛煉身體。

香港易筋棒運動學苑校長孫貴平指，長者多有痛症，身體活動能力又有限，故此可以利用易筋棒輕易拉筋，達到暢通經絡的效果。「如果是普通拉筋，人們只是隨便拉拉手、拉拉腳，難以達到拉筋效果。」孫貴平解釋，易筋棒有一定長度，長者可以透過做不同招式時，規範拉筋的動作，從而有系統地拉筋。

「易筋棒千人操運動日」聚集了逾千位長者，他們手執易筋棒，一齊参加「易筋棒千人操運動日」。（受訪者提供相片）

鄒志剛今年69歲，本來從事保安的他，早年經常因飲水嗆到、步履不穩容易跌倒而求醫，醫生初時懷疑是中風徵兆，於是他決定提早退休養病。怎料兩年後，才發現那是基因突變而引起的小腦萎縮症。

身體機能的下跌速度比他想像中快，有段時間他甚至無法起來下床走路。半年間，他由健走演變成需要坐輪椅出入，手臂也幾乎無法抬起，說話亦變得含糊不清。他因偶爾在社區中心接觸易筋棒運動，自此經常練習，現時上身變得有力，平衡力亦有所進步，單單利用扶手就能步行。

不過註冊物理治療師莊子聰亦補充，雖然易筋棒比起其它運動相對安全，但建議欠缺運動經驗的人士，在進行易筋棒運動前先做基本熱身，加速身體血液循環，減低拉傷機會。

易筋棒十招，詳看圖解：