【密封圍樓】愛民邨地下通風口擬改建辦公室　居民需穿天井而過

本港舊式公屋採用雙塔式設計，亦稱為「井型公屋」，大廈呈正方形，中間有一個留空的天井，令空氣流通，大廈地下亦會鑿開多個洞口，既可作為居民的休憩地方，也能方便居民出入。七十年代落成的何文田愛民邨，便是其中一幢採用雙塔式設計的公屋。 然而，房署最近卻以善用房屋資源為由，宣佈擬將衛民樓地下8個通風口改建成辦公室，區議員斥房署在沒做任何諮詢的情況下改建地下通風口是漠視民意，通風口是居民日常休憩、出入的通道，改建後居民出入要兜遠路，而居民亦擔心改建後會引致安全問題。

房屋署於去年12月，突然以善用房屋資源為由，宣布將衛民樓地下8個通風口，改建成辦公室。九龍城區議員吳奮金斥，房署改建衛民樓地下通道會嚴重改變原先公屋設計，影響居民原有居住環境，「衛民樓原本有34個通風口，只剩下8個未被改建，房署現時要將最後8個都封起，沒考慮居民感受。」

衛民樓34個通風口大部分都被改建成辦公室，現在只剩下8個通風口仍未被封。（吳奮金議員提供）

吳議員指：「這些通風口不只是通風那麼簡單，也是行人通道，及居民日常休憩的地方，居民經常會在這些通道做運動、耍太極、下棋，甚至避雨。」他指居民亦會善用這些通道舉辦不同活動，例如盂蘭節時會舉辦相關節慶活動，改建後居民便不能再做。他曾就事件諮詢市民意見，市民大反應地表示「梗係唔好！冇理由咁圍，日日喺嗰度出入，圍咗咪好唔方便」，封掉後居民出入便要兜遠路。

通風口除了通風外，也是行人通道，及居民日常休憩的地方。（吳奮金議員提供）

此外，居民亦擔心安全問題，「每個通道近天井位置都有一條走廊，走廊有上蓋，居民會於走廊位置行走，但封掉後，該走廊便會消失，居民逼不得已要走出天井。然而，愛民邨不時會發生墮樓案，居民都不敢走出天井，擔心會發生危險。」他形容，愛民邨內另一大廈信民樓地下被改建成辦公室後，經常收到市民投訴，指經過天井時都提心吊膽，擔心會遇到危險，憂慮衛民樓會步信民樓後塵。

吳議員又指，有居民向他反映擔心保安問題，因為改建成辦公室後，會出租給一些非牟利機構，意味着地下位置會多了陌生人士出入，令大廈保安失去保障。「房署在改建前沒有諮詢居民意見，是漠視民意。」

愛民邨不時發生墮樓案，居民人心惶惶。（黃偉民攝）

他指，愛民邨的設計除了地下有通風口外，二、三、四樓也有不同的空置空間，不明白為何房署不把這些樓上空間改建成房屋，以紓緩本港現時房屋緊張的問題，反而捨易取難，選擇將地下通風口改建成辦公室。

資深大律師陸偉雄指，不論在地下還是樓上進行改建，都要考慮通風設備、防火、照明、結構安全及環境等問題，並需入紙向房委會申請，在得到房委會的批文後，才可進行改建。然而，可以在地下加建不代表也可以在樓上加建，因為地下的可負重量比高樓層大，在樓上建屋限制會比較多。



通道近天井位置原有一條有走廊，改建後走廊消失，居民只能走出天井。（吳奮金議員提供）

房署回覆《香港01》查詢指，關注到社會對福利及社區服務設施的需求，署方一直有就公共屋邨住宅範圍以外的一些閒置空間（例如地下空格）可否改建為社福用途的單位進行研究。在研究改建的可行性時，房署會考慮有關改建是否符合建築物條例及相關法例的規定，地契條文和地區意見等。

房署續指，計劃將愛民邨衛民樓地下部分空格改建為社福用途單位事，目的是為照顧公屋住戶的社會服務需要，以及適當地善用現有屋邨的空間。房署指理解各持分者對改建計劃可能有不同的意見，因此，會繼續與屋邨管理諮詢委員會保持溝通及提供相關資料，盡量平衡不同的社區需要，以便善用公共屋邨的土地資源，為居民提供更多元化的社福服務。