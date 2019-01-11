【熱心社區】奧海城助走失狗尋回狗主　盤點全港狗狗友善商場

香港不少商場拒絶寵物進內，面對有狗隻誤闖，有保安甚至會出手驅趕，但凡事總有例外！日前大角咀奧海城於Facebook專頁發帖，幫助區內懷疑走失的狗狗尋找主人，獲得網民激讚。

奧海城在FB專頁發帖，助走失狗狗尋主人。（網上截圖）

奧海城facebook專頁日前以【有狗狗走失】為題發布貼文，指於昨日（1月10日）中午約12時，在櫻桃街附近馬路發現有狗狗走失，而且狗狗腳部受傷，指奧海城商場有保安員照料狗狗，並呼籲網民將消息廣傳，助狗狗尋找主人。貼文一出，隨即有網民將貼文發佈在「我長大於大角咀」及「大角咀人和事」的群組。其後，奧海城於同日下午約2時半更新貼文，指已尋回狗狗主人。

奧海城於2016年7月也助走失狗狗狗「豆豉」找回主人，獲網民大讚做到200分。（奧海城Facebook專頁）

奧海城非第一次出貼文尋狗，該商場分別於2016年7月及2017年8月助狗狗「旺仔」及「豆豉」找回主人。奧海城代表表示，「能夠幫到街坊我哋都會幫手」，集團亦鼓勵員工協助街坊。有網民大讚奧海城，「再一次做到救狗好事！」而奧海城商場也是寵物友善商場，容許狗狗坐寵物車或袋進內出入商場範圍內。

奧海城在去年8月助走失狗狗「旺仔」尋回主人，並帶「旺仔」到商場控制室照料。（奧海城Facebook專頁）

雖然香港經常被評為不友善城市，我們的貓狗不但不能乘坐公共交通工具，大部分公園也不能進入，更違論商場。然而，香港有部分商場對寵物持開放態度，容許有條件進入。只需暫將寵物放進寵物車或袋裡，便能安心逛街。