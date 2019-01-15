大埔頌雅路現多條3米長裂縫　疑與鑽探工程有關　居民：驚會路陷

土木工程署自去年9月開始，於大埔頌雅路第九區地盤進行鋪設水管工程，惟有富亨邨居民近日途經上址，驚見馬路上出現多條約2、3米長的裂縫，其中一條由地盤引伸而出，懷疑裂紋與土木工程拓展署的工程有關，居民指：「好擔心會出現路陷危機！」

為配合大埔頌雅路東及第九區的地盤工程，土木工程拓展署及運輸署自去年9月開始，於富亨邨聖公會阮鄭夢芹銀禧小學後面的頌雅路，進行鋪設水管及擴建路面工程，並進行鑽探工作。

土木工程拓展署於大埔富亨邨頌雅路進行鑽探工程。（資料圖片）

惟《香港01》收到大埔富亨邨亨榮樓互助委員會主席徐先生投訴，指本月12日開始，發現頌雅路第九區地盤外路面出現多條裂縫，「我在這裏住了30年，從未見過這個情況，非常不尋常！但12號經過地盤，見到馬路中間最少有3條裂縫，每條約2至3米長，其中一條更由地盤引伸出來。自工程開始以來，經常有重型車輛進出，懷疑裂縫與重型車輛及鑽探工程有關。」

徐先生指工程預計於2019年年尾或2020年年初完成，即還有約一年時間，擔心會再出現多幾條裂縫，「工程本身已經很滋擾，現在還要出現裂縫，十分擔心會發生路陷危機，萬一有天駕車經過，突然掉下去怎麼辦？」他指已經去信土木工程拓展署，惟他今天（14日）經過上址，見到工程仍然照常進行，希望當局儘快作出合理解釋及補救方案。

徐先生憂慮會出現路陷危機。（徐先生提供）

大埔區議員任萬全回覆《香港01》查詢表示，路面受冷縮熱脹影響，本來已經有裂縫，「我見馬路上的確有裂縫，但有新有舊，並非全部都是工程開始後才有。路政署今日（14日）已經派員前去頌雅路檢查，如發現工程開始後裂縫有惡化傾向，我會於區議會上提出，要求土木工程署有進一步行動。現時事件並未影響居民日常生活，亦未收到有居民憂慮事件會導致路陷。」

土木工程拓展署回覆《香港01》查詢表示，署方正在推展「大埔第9區及頌雅路公營房屋發展的基礎設施工程」項目，該項目主要在頌雅路進行排水、排污、水務工程，以及沿頌雅路和在頌雅路與全安路之間的兩個道路交界處進行改善工程。承建商現於聖公會阮鄭夢芹銀禧小學對出位置進行挖掘工程鋪設污水管，挖掘範圍約90米長，2.5米闊，泥坑設有支撐裝置鞏固。就有投訴指頌雅路部份路面出現裂縫，懷疑與工程有關，署方正在調查及跟進事件。為免影響附近居民，署方已同時要求承建商先行安排填補裂縫。駐地盤工程人員亦已再次檢視挖掘工程的支撐設備，並無發現明顯的異常情況。