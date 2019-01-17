【照顧長者】樂民新邨榕樹被摧毁　議員建議加裝伸縮式簷篷遮蔭

香港人口老化問題嚴重，特別是公共屋邨的老年人口不斷上升。土瓜灣樂民新邨自 1970年入伙至今逾48年，超過五成的人口為60歲以上的長者。該區區議員指，由於在A至E座斜路旁的榕樹因山竹來襲全倒下，故要求房協在斜路的椅子安裝伸縮式簷篷替長者遮蔭，照顧老街坊的需要。

九龍城樂民區議員楊永杰回覆《香港01》，表示自颱風山竹襲港後，樂民邨A至E座斜路上的榕樹因受吹襲及真菌感染，全數摧毀。現時長者在斜路上的椅子休息時沒有任何遮蓋，而房協亦不會再考慮重新裁種。

楊永杰稱，大部分老人家都無法「一口氣」上落斜路，故希望房協可以加裝伸縮式簷篷，照顧老人屋邨的需要。（相片由楊永杰提供）

楊永杰說：「山竹襲港前，條斜路上有榕樹，被山竹吹倒後我都跟房協電話溝通過，問他們會否再種，對方講明不會再種，所以我才建議加裝簷篷。」楊子杰解釋，邨內有一半人口是超過60歲的長者，在來往的A至E座斜路上需要「歇一歇」，沿路沒有遮擋會令老人家相當辛苦。

楊永杰建議在石櫈上方加裝伸縮式簷篷，免得老街坊日曬雨淋。（相片由楊永杰提供）

另外楊永杰亦提議，長遠目標應該善用邨內的空置面積，他說：「房協提過邨內的上蓋面積已經飽和，但其實有火牛房是空置的，可以拆走這些空置房間，建一個固定式上蓋，讓老人家遮蔭。」