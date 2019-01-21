90後兩度親證家人離世　寫遺書拍遺照反思生死：死亡突然淹沒你　

你可曾想過，死前要完成甚麼事呢？ 據說彌留時腦海會閃過生前的種種片段，當時或許會發現沒有完成某些事而後悔。 90後的祝嘉樂(祝仔) 舉辦活動「感死之旅」，讓參加者感受死亡的旅程，藉此反思當下。「我們很容易忽視珍惜的人和事，或藏在內心深處的感受。當由死看生，我們會發現當下最珍惜的是甚麼。」

人離不開生死，在死亡來臨前我們該如何自處？(資料圖片)

祝仔於去年九月跟拍檔阿Ken開設「義守書社」——專門搜集跟生死相關書籍的書店書店。除了售賣書藉，書社亦會舉辦不同活動，希望人們以正面的態度面對死亡。

21歲的兩次死亡經歷

祝仔年僅21歲，於年華正茂之時已熱衷探討生死，源於他從婆婆及嫲嫲的離世中，目睹了死亡的兩面。祝仔就讀中三時，有天突然收到來電，說居於清遠的婆婆入了醫院。當他們趕路上大陸的途中，婆婆已經離世。「好突然，那種失落不知道怎樣形容，因為她很健談，也很健康，沒有想過會這樣。」

婆婆的離開來得突然，但嫲嫲則經歷過連番疼痛及折磨。去年，祝仔的嫲嫲發現有腦腫瘤，當初他們還抱有希望；但眼見嫲嫲的情況日漸轉壞，加上家人因手術問題而有爭執，祝仔覺得這是對大家的折磨。「當嫲嫲過身後，仍會覺得很失落。」

阿祝與拍檔於去年九月成立的「義守書社」，探討生死命題。(資料圖片)

人終有一死前：好好活下去

這兩次親證死亡的經歷，教祝仔影響甚深。他希望藉著書店及活動，讓大家了解到人終有一死，應該要放下忌諱，並要好好珍惜眼前人。「當你知道死亡會來得如此突然，你會珍惜與家人、朋友相處的時間，並且會重新審視自己的 "Bucket List” (願望清單) ，完成一路想做，但早已遺忘的事。」

書店裡預留了地方讓客人留言，放下煩惱之餘，同時互相打氣。(資料圖片)

每年「更新」的遺書

於本周六舉辦的「感死之旅」將會跟藝術治療師Michelle Chan合作，以冥想等方法帶領大家進入預備撰寫遺書的過程，亦會有拍攝遺照及小組討論，讓大家預想死亡之餘，更重要的是「由死看生」，反思當下。

「早前在活動『死亡咖啡館』認識到一位客人，她大約30歲左右，但每年都會寫遺書，她說每一年遇過的同路人，或許會變成親密的人；但原本親密的人則變成了陌生人。當下這一刻，你有甚麼說話想跟他們說呢？這是她年年寫遺書的原因，同時觸發我想舉辦這次活動。」

於旁人眼中，死亡是忌諱——害怕來臨，同時亦不敢觸碰。祝仔卻認為：「死亡如同海嘯，會突如其來淹沒過來，當下會來不及反應，所以我們現在可以做的是好好準備與面對。」

既然人終有一死，何不好好活下去？(資料圖片)

日期： 26/1/2019 ；時間：14:00-16:30

名額 ：15 人；費用 ：$ 120

報名表：https://bit.ly/2FrWmvp