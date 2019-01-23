【消失的泊車位】食肆門外貼手寫告示禁泊車　街坊誤指偽造黃榜

香港土地不足，別說私家車泊位，就連電單車泊位都一位難求。近日大角咀利得街有11個公共電單車泊位，突然被鎖上鐵鍊和石躉圍封，地面的泊車白線亦被油黑了，還貼上手寫告示指「泊位已被政府取消，請勿停車」等字句。市民楊先生把該手寫告示的照片，上載到「我長大於大角咀」的群組，懷疑有人偽造「黃榜」（即政府通告）禁止市民泊車。《香港01》記者向運輸署查詢，證實早在去年12月已移除合法停車位的標示牌，並列明為私家路段，惟政府沒有於當眼處貼出告示，造成一場誤會。

《香港01》記者曾向市民楊先生了解，他指：「如果係私家路又係公眾位的話，理應由政府及相關部門處理取消及調遷，唔應該係泊位埋邊嘅食肆貼告示。但地舖啲負責人話，係警察叫佢哋自己貼通告，阻止人泊車。」該食肆店員跟《香港01》表示，地面的黑線是政府派員來油封的，原先豎立在路旁的泊位指示牌亦已被拆去，但記者未見有任何政府告示張貼出來。

該食肆的老闆娘李小姐承認，是她向運輸署投訴，她坦言：「係我向政府申請取消啲泊車位嘅，呢度已經再無泊車位，呢啲告示都係我貼出來嘅，我都係唔想大家泊喺度被警察抄牌。我哋打開門做生意，啲電單車每日嘭嘭聲咁噴啲廢氣入我舖頭，日日係咁噴真係好臭，趕走晒我啲客，你憑下自己良心講，你話點食得落嘢呀？」她稱餐廳開業9個月，生意每況愈下，即使屢次向食環署投訴廢氣問題亦不果，才於3個月前轉向運輸署投訴。

食肆對面的興旺大廈同樣貼出禁泊告示，並用鐵欄及石躉圍封半邊馬路，大廈管理員吳小姐表示：「呢條路本來就係私家路，廢氣唔算嚴重，但衛生情況就好差，因為隔離幾座都係唐樓，無業主立案法團管理，又無人倒垃圾，所以扔晒落樓下，一見有大車泊埋嚟，就將啲垃圾扔到車後面，以為無人知，後來隔離個新樓盤地盤老闆同我哋幾座樓商量後，自掏腰包重鋪路面，再放指示牌禁止車輛停泊。」而食環署亦在利得街路口的高處設置閉路電視，防止有人亂拋垃圾。

興旺大廈管理員吳小姐稱，附近不少唐樓都沒有法團管理，經常將垃圾棄置私家路上惹來鼠患。（羅鈺歡攝）

運輸署回覆《香港01》指，根據紀錄利得街屬於私家路。經油尖旺區議會討論，並得到業權人同意後，工務部門已於2018年12月移除利得街的電單車泊位，當中涉及11個電單車泊位。電單車駕駛者可在附近設有電單車泊位的道路停泊，例如大全街、埃華街等現時分別設有16個及20個電單車泊位。而根據《私家路守則》，管理私家路泊車的工作是由私家路業主負責。